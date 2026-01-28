Capturaron a hombre en Medellín señalado en Perú de integrar una red criminal transnacional

Imagen de referencia. La captura se realizó en el barrio Santa Fe, comuna 15 de Medellín. Foto: Secretaría de Seguridad

Agentes de la Policía capturaron a Gildardo de Jesús Taborda, ciudadano colombiano requerido por la justicia peruana por el delito de tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada.

La detención fue realizada en un establecimiento comercial del barrio Santa Fe, comuna 15 (Guayabal), en cumplimiento de una orden emitida en diciembre de 2025 por la Corte Superior de Justicia del Callao, tras una investigación iniciada en 2023.

La Policía, la Fiscalía y el servicio de Marshals de Estados Unidos llevaron a cabo el operativo de manera conjunta. Taborda era buscado por las autoridades peruanas por su presunta participación en una organización criminal dedicada al envío de estupefacientes.

Las autoridades señalan que el capturado sería el presunto coordinador logístico y financiero de la red, encargado de organizar envíos y administrar los recursos utilizados para la preparación de las personas empleadas para el transporte de la droga.

“Como resultado de la investigación adelantada por las autoridades peruanas, se estableció que el hoy capturado habría sido el encargado de coordinar el envío de la sustancia estupefaciente, así como el pago de los lugares utilizados para la preparación y adaptación de las personas empleadas como correos humanos”, indicó la Policía.

En un caso similar ocurrido hace una semana, capturaron en Rionegro, oriente de Antioquia, a un ciudadano mexicano requerido en extradición por la justicia de su país, señalado de participar en un secuestro agravado que terminó con el asesinato de dos personas. La detención se realizó tras un trabajo conjunto entre la Policía, Migración Colombia, Interpol y la Fiscalía.

Según la información de las autoridades, el hombre era solicitado por una jueza de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, por hechos ocurridos el 11 de febrero del 2025. El hombre habría ordenado la privación ilegal de la libertad de dos personas con el fin de exigir un rescate.

De acuerdo con la investigación, el acusado no obtuvo el pago exigido y las víctimas fueron asesinadas, lo que hizo que ordenaran la captura internacional por el delito de secuestro agravado.

“Fue una captura que se realizó en el municipio de Rionegro. En cumplimiento a una solicitud formal de las autoridades judiciales de los Estados Unidos Mexicanos. Fue una cooperación que se hizo con entes internacionales, a través de Interpol, la Fiscalía General de la Nación y las unidades también de Migración Colombia”, indicó Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia.