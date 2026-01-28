Hallaron dos cuerpos en distintos sectores de Malambo; casos podrían estar relacionados

Imagen de referencia. Las autoridades investigan si los casos estarían relacionados ya que, al parecer, los adolescentes vivían en la vivienda de la mujer que apareció sin vida. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Malambo, Atlántico, fueron hallados dos cuerpos sin vida en distintos sectores enmontados del municipio este miércoles 28 de enero. La Policía Metropolitana y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía investigan los hechos y buscan determinar si hay relación entre los dos casos.

Lea: Enviaron helicóptero a zona en la que se desapareció aeronave en Norte de Santander

Según la información preliminar, la primera víctima fue identificada como Jhoandris Joel Valega Púa, de 16 años, quien fue encontrado sin vida en la vía Circunvalar de la Prosperidad con Adriana Lucía Ortiz Hernández, de 17 años, quien resultó herida por un disparo y permanece hospitalizada.

De acuerdo con las autoridades, la joven relató que fueron sacados de su vivienda en el barrio Gladiador por tres hombres armados que se habrían identificado como integrantes de “los Costeños”, grupo criminal que opera en Barranquilla y su área metropolitana. Ambos fueron obligados a abordar un vehículo y trasladados por la trocha Villa Berta hasta la vía donde atacaron al adolescente.

Por su parte, en la mañana del mismo día fue hallado el cuerpo de Julieth Paola Camacho López, de 35 años, en una zona enmontada del arroyo San Blas, cerca del barrio Villa Aida. La mujer presentaba múltiples impactos de arma de fuego.

Le puede interesar: Ofrecen servicio gratuito de cuidado nocturno para niños en Cali, ¿cómo inscribirse?

Al parecer, la mujer residía en la misma vivienda de donde fueron sacados los adolescentes, lo que podría vincular ambos casos. De acuerdo con el SPOA, la mujer tenía registros como denunciante de violencia intrafamiliar, pero no antecedentes penales.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes y mantienen las inspecciones técnicas de los cadáveres para esclarecer los hechos y dar con la identificación y captura de los responsables.

En Barranquilla ocurrió un hecho similar en el que la víctima fue identificada como Linda Eximirey Ordóñez Burbano, de 36 años. El hecho ocurrió en el barrio Altos del Río, suroccidente de la ciudad, cuando fue abordada por hombres que se movilizaban en motocicleta y le dispararon en repetidas ocasiones. Según sus familiares, la mujer se dedicaba a la venta de tierras y la principal hipótesis apunta a que uno de los negocios pudo estar relacionado con su asesinato.