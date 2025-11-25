Logo El Espectador
Colombia
Barranquilla

Capturaron a madre que permitió que su pareja abusara de su hija de un año en Barranquilla

La madre de la niña tiene 17 años y el agresor, de 32, ya había sido capturado.

Redacción Colombia
26 de noviembre de 2025 - 12:16 a. m.
Imagen de referencia. La denuncia fue realizada por vecinos del sector donde el hombre cometía los abusos contra la niña.
Imagen de referencia. La denuncia fue realizada por vecinos del sector donde el hombre cometía los abusos contra la niña.
Foto: EFE - Nina Osorio
La Policía de Infancia y Adolescencia de Barranquilla capturó a una adolescente de 17 años el domingo 23 de noviembre tras permitir que su pareja abusara sexualmente de su hija de un año y once meses. El hecho fue denunciado por vecinos en el sector Villa Anillo, del corregimiento de Juan Mina.

La investigación inició a finales de octubre cuando vecinos grabaron uno de los abusos y entregaron el material a la Policía. Según testigos, el agresor cometía los abusos cuando enviaba a la madre a la calle y se quedaba solo con la niña. En una de las agresiones, vecinos grabaron por un agujero en la pared y lo denunciaron en el CAI del barrio Los Olivos.

“El agresor es el padrastro de la niña. Nosotros nos dimos cuenta que él mandaba mucho a la mamá a la calle, a hacer mandados. La mamá solo tiene 17 años de edad. Ahora reciente nos dimos cuenta que la mamá salió y él quedó solo con ella. Con un celular grabamos al hombre y nos dimos cuenta que inicialmente le pegó a la niña y luego hizo lo otro”, relató uno de los vecinos en su momento.

Tras el inicio de la investigación, las autoridades capturaron el 6 de noviembre a Jehiner Manuel Guerrero Polo, de 32 años, padrastro de la niña. La detención fue llevada a cabo en el sector Los Balcanes, en el municipio de Soledad, por los delitos de acto sexual con menor de 14 años y violencia intrafamiliar agravada.

Posteriormente, la Fiscalía 48 seccional URPA (Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes) y el Juzgado Segundo Penal con función de control de garantías emitieron la orden de captura contra la madre tras determinar que permitía y consentía los abusos del padrastro contra la niña.

La adolescente fue presentada ante un juez donde habría aceptado los cargos y será trasladada a un centro para menores de edad, mientras que la niña está bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Por Redacción Colombia

