Atacaron con explosivo a edificio donde operan medios de comunicación en Pasto: esto se sabe

Las autoridades confirmaron que analizan cámaras del sector para identificar al responsable. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una detonación de un artefacto explosivo se registró en el centro de Pasto en la madrugada de este martes 25 de noviembre en un edificio donde operan emisoras y otros locales comerciales.

Según la información preliminar, la explosión no dejó heridos, pero se registraron daños materiales, en ventanas, puertas y en la infraestructura del edificio.

El cuerpo de Bomberos de Pasto atendió la emergencia, retirando vidrios, fragmentos de metal y demás escombros que quedaron esparcidos por la vía, mientras que la Policía abrió una investigación para identificar a los responsables.

Lea: Habló la madre de joven asesinado en una discoteca de Bucaramanga

En cámaras de seguridad del sector habría quedado registrado el momento en el que un hombre caminaba por la vía, lanzó el explosivo contra la fachada y huyó por la misma calle.

El coronel Hernando Calderón, comandante de la Policía de Pasto, afirmó que ya analizan esas grabaciones y adelantas entrevistas con posibles testigos para dar con el responsable y determinar las causas del ataque. “Al momento, afortunadamente, solo daños materiales y estamos en todo el proceso de investigación y recolección de la información”, indicó Calderón a Caracol Radio.

Por su parte, el alcalde de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, indicó que los investigadores tienen varias hipótesis ya que en el edificio además de que funcionan emisoras, también hay negocios que podrían estar siendo extorsionados. “No hay daños que tengan que ver con personas, ni heridos ni fallecidos; son daños físicos... la solicitud que le hacemos al municipio de Pasto es de tranquilidad, que sigamos nuestras actividades normales y ya estos eventos serán investigados y habrá sanciones a quien se tenga que sancionar, pero tenemos que seguir nuestra vida normal”, expresó el mandatario local.

Le puede interesar: Así puede acceder al subsidio del 50% en el pasaje del Metrolínea en Bucaramanga

Además, indicó que el municipio tiene cámaras en diferentes sectores y que trabajan en la investigación de los responsables sin cancelar ningún evento o actividad que se tenga programada.

Este hecho se suma a dos situaciones similares con explosivos. El pasado lunes 17 de noviembre la Policía desactivó en Cujacal un artefacto explosivo que habían dejado en una vía y el martes 18 hallaron otra carga adherida a una motocicleta cerca a un CAI de la Policía que también lograron neutralizar, sin embargo no han identificado a los responsables de estos hechos.

El diputado de Nariño, Fabio Zarama Bastidas, reaccionó ante los hechos y expresó su solidaridad a los afectados a través de su cuenta de X. “Expreso mi solidaridad con el grupo periodístico El Contraste y RCN Radio, por el lamentable hecho de violencia en Pasto que atenta contra la libertad de prensa. Exigimos un pronunciamiento claro por parte de las autoridades”, indicó.

Las autoridades no han confirmado que se trate de un ataque directo a las emisoras, pero investigan esa hipótesis ya que recientemente atacaron también con un explosivo las instalaciones de RCN Radio en Cali. En ese hecho no hubo personas heridas y los daños materiales fueron menores.