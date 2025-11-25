Intento de robo de COP 12 millones a un banco en Cali terminó en persecución y dos capturas

Imagen de referencia. Los hombres tenían un revólver con seis cartuchos y un arma traumática. Foto: Policía de Antioquia

Un intento de robo a un banco en el barrio Villa Colombia, en el oriente de Cali, terminó en persecución, cruce de disparos y en la captura de dos hombres que intentaron escapar con cerca de COP 12 millones en la mañana de este martes 25 de noviembre.

Según las autoridades, patrullas de la Policía detectaron movimientos sospechosos en la entidad financiera y tras acercarse los asaltantes corrieron y dispararon contra los uniformados. Los policías los persiguieron y lograron cerrarles el paso para capturarlos.

“Las patrullas que teníamos en la calle se registra la captura de dos delincuentes, la incautación de dos armas de fuego. Momentos antes habían cometido la conducta delictiva de hurto calificado y agravado. A través del plan candado y el circuito cerrado de televisión logramos evitar que esos delincuentes se salieran con la suya”, indicó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Henry Bello.

Tras la captura, recuperaron el dinero en efectivo que habrían hurtado en el banco e incautaron un revólver con seis cartuchos y un arma traumática. Ninguna persona resultó herida en el intercambio de disparos.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para el inicio de un proceso judicial. Y el comandante aseguró que el robo logró evitarse gracias a la articulación entre las patrullas, unidades de inteligencia y cámaras de seguridad del sector.

Además, manifestó que en lo que va del año llevan el registro de 1.290 capturas por hurto, lo que representa una reducción del 16% en comparación con el mismo periodo del año pasado. La Policía insistió en la importancia de las denuncias ciudadanas para que estas estrategias con patrullaje focalizado, monitoreo por circuito cerrado y reacción inmediata ante cualquier irregularidad sigan funcionando.