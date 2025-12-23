Logo El Espectador
Colombia
Barranquilla

Capturaron a nueve presuntos integrantes de “Los Costeños M” en Barranquilla por homicidios

Los detenidos suman 68 anotaciones judiciales y estarían ligados a disputas criminales por control de rentas ilícitas.

Redacción Colombia
23 de diciembre de 2025 - 10:00 p. m.
Imagen de referencia. El operativo fue realizado por la Policía Metropolitana de Barranquilla durante diligencias de allanamiento en el suroriente de la ciudad.
Foto: Policía de Antioquia
Nueve hombres fueron capturados en Barranquilla y su área metropolitana durante un operativo adelantado por la Policía Metropolitana y la Fiscalía. Los señalados son presuntos integrantes de la estructura delincuencial “Los Costeños M” y estarían vinculados a homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y extorsión.

Las capturas las realizaron en los barrios Rebolo, San Roque y Las Gardenias, como parte de las acciones contra el crimen organizado. En el operativo realizaron diez diligencias de allanamiento y registro en distintos puntos de la ciudad.

De manera simultánea, tres personas fueron notificadas en centros carcelarios por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico de estupefacientes y extorsión.

“Estaban trabajando como sicarios de este grupo y se dedicaban a cometer homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y extorsión, y habría participado en seis homicidios registrados en los barrios Rebolo, Juan Mina y las Gardenias, uno en el año 2023 y cinco en el año 2025, en confrontaciones con integrantes de otro grupo delincuencial por el control de las rentas criminales. En el operativo se logró la incautación de 5 celulares”, indicó el coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Además, las investigaciones permitieron establecer que al menos siete de los capturados habrían participado en los homicidios, en hechos relacionados con confrontaciones con integrantes del grupo delincuencial “Los Pepes”. También, las autoridades aseguraron que los teléfonos celulares incautados serán analizados dentro del proceso investigativo.

Los capturados registran en conjunto 68 anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir agravado, extorsión, violencia intrafamiliar y fuga de presos.

Por Redacción Colombia

