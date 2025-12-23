Estos son los controles de movilidad que habrá en Barranquilla para Navidad

Imagen de referencia. Las autoridades esperan que aproximadamente 150.000 vehículos entren y salgan de la ciudad durante las fiestas de Navidad. Foto: Secretaría de Tránsito de Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla activará el miércoles 24 de diciembre controles viales en los principales accesos de la ciudad para garantizar la seguridad de los viajeros durante las fiestas de Navidad.

Los puntos de control estarán en el puente Pumarejo, para quienes se movilizan hacia Santa Marta; en la zona de la Clínica Porto Azul, sobre la Vía al Mar, para quienes se dirigen hacia Cartagena; y en los corredores de la Calle 30, la vía Oriental y la Cordialidad, con apoyo de las oficinas de tránsito de cada municipio.

En estos puestos realizarán controles con alcohosensores para detectar conductores bajo los efectos del alcohol, además habrá carro-talleres, grúas y asistencia mecánica para atender alguna eventualidad.

Por su parte, la institución recomendó a los viajeros revisar frenos, llantas, luces y limpiabrisas antes de salir, así como de asegurarse de estar en buenas condiciones para conducir.

A nivel departamental, la Policía de Tránsito desplegó siete áreas de prevención con más de 60 uniformados, 20 motos, seis camionetas y tres alcohosensores. Estas acciones las realizan en el marco de la campaña “Navidad con propósito”, con la que buscan reducir la accidentalidad, principalmente en motociclistas y transporte público, además de acompañar el movimiento de viajeros durante estas fechas.

Las autoridades estiman que aproximadamente 150.000 vehículos entren y salgan de Barranquilla por la temporada. Y la Policía reiteró la disposición de las autoridades con al menos 170 uniformados de la Seccional de Tránsito, quienes estarán activos durante este puente navideño. Estos equipos trabajarán de forma conjunta cubriendo los principales puntos de movilidad de la ciudad y el departamento.

Además, recomendaron a los viajeros hacer pausas activas para evitar microsueños, no exceder los límites de velocidad, respetar las normas de tránsito, no manejar bajo los efectos del alcohol, abordar transporte intermunicipal solo en las terminales autorizadas y consultar el estado de las vías en la línea #767 antes de viajar.