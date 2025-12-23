Hombres en estado de embriaguez agredieron a personal del hospital de Sabaneta: esto se sabe

Imagen de referencia. El Hospital Venancio Díaz Díaz adelanta denuncias penales tras los daños y agresiones ocurridas en su servicio de urgencias. Foto: Wikipedia/Jpsalazaro

Tres hombres en presunto estado de embriaguez agredieron al personal de la salud y causaron daños en el servicio de urgencias del Hospital Venancio Díaz Díaz, en el municipio de Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá, el domingo 21 de diciembre.

Según confirmó la institución, los hechos ocurrieron cuando los sujetos ingresaron al centro asistencial tras resultar heridos en una riña callejera y atacaron a trabajadores del hospital.

Los agresores golpearon a un médico, tres auxiliares de enfermería y un vigilante, lo que generó pánico entre los pacientes que se encontraban en la sala de espera. La situación se habría desatado por el inconformismo de los hombres ante la espera para recibir atención médica.

El vigilante del hospital fue atacado cuando intentó controlar la situación y evitar que los sujetos agredieran a otros usuarios. Posteriormente, los hombres arremetieron contra el personal del área de triaje y contra la infraestructura del centro asistencial.

Por su parte, el gerente del hospital, Luis Fernando Restrepo, rechazó lo ocurrido: “Al momento del vigilante tratar de intervenir para que estos pacientes tuvieran calma y no fueran tan agresivos, este fue víctima de un ataque por parte de uno de ellos. Literalmente, estaba ahorcando. Fueron demasiado agresivos, nos dañaron una puerta, quebraron vidrios, dañaron algún algún material médico, agredieron a un médico, agredieron a tres auxiliares de enfermería“.

El hospital también confirmó daños en puertas, vidrios, equipos médicos esenciales, lo que afectó temporalmente la operación del servicio de urgencias. La institución indicó que el área se encuentra en proceso de remodelación.

Con apoyo de las cámaras de seguridad, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a dos presuntos agresores, de 31 y 34 años, quienes deberán responder por los delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno, mientras que el tercer implicado es requerido en el proceso judicial.

Desde el Concejo Municipal de Sabaneta también rechazaron el ataque y reiteraron que ninguna circunstancia justifica la violencia contra el personal médico. Además, la institución aseguró que ya instauró las denuncias correspondientes.

Y la gerencia del centro asistencial reiteró su llamado a la comunidad a respetar la misión médica y cuidar los bienes públicos, señalando que este tipo de hechos ponen en riesgo la atención de urgencias y la seguridad de los pacientes.