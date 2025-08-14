Capturaron al influencer Eykon El Cole por tentativa de homicidio, en Barranquilla

Imagen de referencia. El influencer es acusado por tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, partes o municiones.

Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron, en Barranquilla, al creador de contenido José Manuel Albino Barrios, conocido como “Eykon El Cole”, quien es acusado de ser el responsable de atentar contra la vida de un hombre, al que le habría disparado, en mayo de 2024, en el barrio 7 de abril de la misma ciudad.

La Fiscalía indicó que el creador de contenido estaría asociado a labores de cobradiario, al igual que la víctima: Wainer de Jesús Alandete Guerra, quien el día del ataque se encontraba atendiendo un negocio de sopas que tenía en su vivienda.

Al lugar habría llegado Albino Barrios, quien le exigió el pago de una deuda por $360.000, pero al negarse a entregarle el dinero, el creador de contenido sacó un arma y le habría disparado a la víctima. A Alandete Guerra le habían prestado desde hacía dos meses el dinero. Según indicó uno de sus familiares a La Libertad, “mi tío le dijo (a Eykon) que regresara después, pero cuando se volteó, el hombre le disparó por la espalda y huyó en una moto”.

La víctima fue llevada al Hospital General de Barranquilla, donde fue hospitalizado. La familia resaltó que en el momento del ataque, en la vivienda también se encontraba un sobrino de Alandete de ocho años, así como indicaron que Eykon ya habría amenazado previamente al sujeto al que le disparó.

Por lo ocurrido, la Fiscalía capturó en el barrio San Luis de Barranquilla al influenciador y lo imputó por los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Albino Barrios es conocido en las redes sociales como @soy_eykon. Tiene más de 17.000 seguidores en Instagram, donde sube videos de comedia, por lo que varios de sus seguidores han tomado con sorpresa su captura.