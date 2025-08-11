Capturaron banda que extorsionó a una empleada de una joyería en Barranquilla

Imagen de referencia. La víctima fue presionada bajo amenazas y entregó cerca de 86 millones en efectivo y transferencias bancarias, además de joyas de alto valor. Foto: Policía de Antioquia

Capturaron a dos hombres y una mujer señalados de extorsionar a una empleada de una reconocida joyería en Barranquilla. De acuerdo con la investigación del Gaula de la Policía, la mujer fue amenazada en varias ocasiones y entregó más de 40 millones en joyas y cerca de 86 millones en efectivo y transferencias bancarias.

Uno de los hombres, identificado como Óscar Gómez Rodríguez, fingía ser abogado o ingeniero y enamoró a la víctima con la que tuvo un año de relación mientras la extorsionaba y la engañaba en compañía de los otros presuntos responsables.

Además, el hombre le hizo creer a la mujer que había sido secuestrado para que pagara 5 millones de pesos por su supuesta liberación.

“De Óscar se tiene conocimiento que tiene cuatro anotaciones judiciales por diferentes delitos. Era la persona encargada de presionar a una empleada de una joyería reconocida en la ciudad, para que le hiciese entrega de joyas y de dinero en efectivo, cuya cuantía superan los 126 millones de pesos”, expresó el comandante de la Policía Metropolitana, Edwin Urrego.

Las autoridades investigan si además del dinero que le exigían a la víctima, le pedían videos y fotos íntimas haciéndose pasar por supuestos integrantes de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Durante el operativo, incautaron cuatro celulares, que servirán para la investigación ya que serán sometidos a un análisis técnico. Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad e invitaron a los ciudadanos a denunciar cualquier hecho delictivo.