Capturaron al presunto sicario que asesinó a niña de tres años en panadería de Polonuevo

Las autoridades investigan las motivaciones del ataque armado en la panadería de Polonuevo. Foto: Archivo Particular

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Las autoridades confirmaron la captura del presunto sicario que el pasado domingo 19 de julio habría disparado dentro de una panadería de Polonuevo, en Atlántico, provocando la muerte de la niña de tres años Celeste Osorio Duque.

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“La rápida reacción de la Policía del Atlántico y la Fiscalía permitió que, en menos de 24 horas, diéramos con el presunto responsable del homicidio de la niña Celeste, de Polonuevo. Hoy está en manos de las autoridades competentes y confiamos en que sobre él recaerá todo el peso de la ley”, señaló el gobernador de Atlántico, Eduardo Verano.

El caso se registró en la noche del pasado domingo 19 de julio, en el barrio Centro de Polonuevo. Según indicó la Policía del Atlántico, el sicario llegó en una motocicleta y disparó en reiteradas ocasiones por una ventana de una panadería.

“No sé quiénes eran e hicieron disparos hacia el negocio; justo en ese momento mi niña estaba jugando con su abuela”, dijo a El Heraldo Aliana Valentina Duque Pineda, madre de la menor de edad.

La mujer añadió que la panadería había sido abierta por sus suegros hace más de 25 años, mientras que hace cinco había quedado bajo su administración y la de su esposo, pero desde hacía algunos días su suegra estaba recibiendo mensajes extorsivos a su WhatsApp.

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Por su parte, el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, señaló a la Emisora del Atlántico que el padre de la niña se encuentra en la cárcel en medio de un proceso en su contra por extorsión. “Todas las investigaciones apuntan a que, supuestamente, dentro de ese negocio también se destinaba a actividades delictivas. Eso está en investigación y se está trabajando fuertemente”. Por ello, también se investiga si el ataque fue consecuencia de alguna retaliación.

Tras el asesinato, la gobernación anunció una recompensa de COP 20 millones, mientras que las autoridades desplegaron 25 uniformados motorizados de la Unipol, unidades de reacción y efectivos del Gaula Militar, así como tres cuadrantes de vigilancia en el municipio.

Sobre la captura del acusado, la Policía del Atlántico señaló que el sujeto de 20 años fue hallado cuando estaba en la terminal de transporte comprando tiquetes para viajar a Bogotá. “En este momento está dispuesto ante las autoridades para que puedan hacer todo, respecto a legalización de captura y posterior judicialización”, añadió el gobernador.