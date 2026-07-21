Investigan muerte de madre e hijo en un apartamento de El Rodadero en Santa Marta

Los cuerpos fueron encontrados por trabajadores del edificio, quienes alertaron a las autoridades tras percibir un fuerte olor proveniente del apartamento. Foto: Redes sociales

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Una mujer y su hijo, que viajaron a Santa Marta para pasar el puente festivo, fueron encontrados sin vida en el apartamento donde se hospedaban en El Rodadero. La Fiscalía y la Policía adelantan las investigaciones para establecer qué ocurrió al interior del inmueble y reconstruir las últimas horas de las víctimas en la ciudad.

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Las víctimas fueron identificadas como Sonia Imelda Pilonieta Tapias, de 54 años, y su hijo, Benjamín Bautista Buelvas Pilonieta, de 22. De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, ambos habían llegado desde Bogotá con fines turísticos y se hospedaban en un edificio ubicado en ese tradicional balneario de la capital del Magdalena.

Las hipótesis que analiza la investigación

Se conoció, que trabajadores del edificio ingresaron al apartamento luego de percibir un fuerte olor proveniente del inmueble. En una de las habitaciones encontraron a la mujer y al joven sin signos vitales, por lo que dieron aviso a la Policía Metropolitana de Santa Marta.

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Hasta el edificio llegaron uniformados de la Policía y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes realizaron la inspección judicial y trasladaron los cuerpos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los exámenes correspondientes.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación. Entre las hipótesis preliminares se encuentra una posible intoxicación por inhalación de gases o un presunto caso de suicidio. Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente y los investigadores insisten en que cualquier conclusión deberá sustentarse en las pruebas técnicas y forenses.

A la espera de respuestas

El caso ha generado conmoción entre residentes y visitantes de El Rodadero, uno de los principales destinos turísticos del Caribe colombiano, al tratarse de dos personas que habían llegado a Santa Marta con fines recreativos y cuyo viaje terminó en circunstancias que aún permanecen sin esclarecer.

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Mientras avanzan las diligencias judiciales, la investigación continúa bajo reserva y serán los dictámenes de Medicina Legal y los demás elementos probatorios los que permitan determinar con precisión qué ocurrió al interior del inmueble.