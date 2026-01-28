Carnaval de Barranquilla 2026: así funcionará el pico y placa a partir del 2 de febrero

Escucha este artículo
En Barranquilla implementarán la medida de pico y placa en la Vía 40 para vehículos particulares por el montaje y desmontaje de los palcos del Carnaval de Barranquilla 2026.
La medida fue adoptada a través de un decreto que establece la restricción en el tramo comprendido entre la calle 85 y la carrera 67B, en dos franjas horarias de alto flujo vehicular. La restricción aplica para vehículos particulares y no incluye motocicletas.
Según el Distrito, la restricción reducirá el 40% del flujo vehicular que transita por este corredor en horas pico, lo que permitirá facilitar las labores logísticas previas a las festividades y mejorar la movilidad en el sector.
El pico y placa se aplicará desde el 2 de febrero hasta el 19 de febrero, de lunes a viernes en los siguientes horarios: en la mañana de 7:30 a 9:00 y en la tarde de 5:30 a 7:00. Esta medida contará con el apoyo de orientadores a lo largo del corredor.
“Para evitar demoras en los desplazamientos, invitamos a la ciudadanía a tener en cuenta estas medidas, programar sus recorridos con antelación y utilizar vías alternas. Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial estaremos atentos a cualquier novedad, trabajando para mantener una movilidad fluida y evitar contratiempos durante las actividades previas al Carnaval,” expresó Yaciris Cantillo Romero, secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad Vial.
Calendario de pico y placa por montaje de palcos
Lunes 2 y 9 de febrero: placas terminadas en 1, 2, 3, 4.
Martes 3 y 10 de febrero: placas terminadas en 5, 6, 7, 8.
Miércoles 4 y 11 de febrero: placas terminadas en 9, 0, 1, 2.
Jueves 5 y 12 de febrero: placas terminadas en 3, 4, 5, 6.
Viernes 6 de febrero: placas terminadas en 7, 8, 9, 0.
Pico y placa especial para el viernes 13 de febrero
La restricción del pico y placa este día solo aplicará en el horario de la mañana, de 7:30 a 9:00.
A partir de las 6:00 p.m. el pico y placa se extenderá a toda la ciudad, incluida la Vía 40.
Pico y placa por desmontaje de palcos
Martes 17 de febrero: 1, 2, 3 y 4
Miércoles 18 de febrero: 5, 6, 7 y 8
Jueves 19 de febrero: 9, 0, 1 y 2
El viernes 20 de febrero la Vía 40 volverá a su normalidad y no habrá restricción.