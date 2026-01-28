Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Más Regiones

Así cayó hombre que estaría detrás del robo de más de 40 motos en Bucaramanga

“El Solitario” hurtaba los vehículos en áreas comunes de barrios residenciales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
28 de enero de 2026 - 02:47 p. m.
El sujeto tenía antecedentes por hurto calificado y violencia intrafamiliar (imagen de referencia).
El sujeto tenía antecedentes por hurto calificado y violencia intrafamiliar (imagen de referencia).
Foto: Pixabay
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En el barrio Villa Rosa de Bucaramanga, las autoridades capturaron en medio de un operativo a un joven de 23 años, al que identificaron como “El Solitario”, quien es señalado del hurto de por lo menos 40 motocicletas en la ciudad. ¿Cómo operaba?

Lea: Alcaldía de Santa Marta anunció aumento en pasaje de buses y mínima de taxis de 2026

De acuerdo con la Policía de Bucaramanga, el sujeto tendría un modus operandi establecido en edificios y conjuntos residenciales sin seguridad privada. Luego de identificarlos y, al parecer con complicidad de algunos residentes, ingresaba a las edificaciones y sacaba los vehículos bajo la modalidad del jalado.

Esto lo determinó la Sijín, que en medio de la investigación analizó más de 70 horas de video e interceptaciones que se hicieron a los teléfonos de los lugares donde se cometieron los hurtos.

“Otro detalle que llamó la atención de las autoridades es que el presunto delincuente actuaba, por lo general, solo y utilizaba taxis como medio de transporte para desplazarse hasta los sitios donde cometía los robos y luego huir sin levantar sospechas”, explicó el brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Le puede interesar: En disturbios en clásico Cúcuta-Bucaramanga fue asesinado un hincha

El sujeto solía actuar solo y, de acuerdo con las autoridades, se movía en taxis. Posterior a los robos, vendería las motocicletas en el mercado negro de la ciudad. Además, la Policía resaltó que el sujeto ya tenía antecedentes judiciales por hurto calificado y violencia intrafamiliar.

Captura de Los Informales

Esta captura se dio a la par que el desmantelamiento de la banda delincuencial denominada “Los Informales”, quienes, en presunta complicidad con un vigilante informal de inmediaciones de la Universidad Industrial de Santander, robaban a personas que recurrentemente transitaban el sector.

De acuerdo con las autoridades, el vigilante, tras ganarse la confianza de las víctimas, daría información a los delincuentes de los momentos exactos en los que podían realizar los atracos.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

capturado

robo

motos

Bucaramanga

El Solitario

videos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.