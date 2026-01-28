Así cayó hombre que estaría detrás del robo de más de 40 motos en Bucaramanga

El sujeto tenía antecedentes por hurto calificado y violencia intrafamiliar (imagen de referencia). Foto: Pixabay

En el barrio Villa Rosa de Bucaramanga, las autoridades capturaron en medio de un operativo a un joven de 23 años, al que identificaron como “El Solitario”, quien es señalado del hurto de por lo menos 40 motocicletas en la ciudad. ¿Cómo operaba?

De acuerdo con la Policía de Bucaramanga, el sujeto tendría un modus operandi establecido en edificios y conjuntos residenciales sin seguridad privada. Luego de identificarlos y, al parecer con complicidad de algunos residentes, ingresaba a las edificaciones y sacaba los vehículos bajo la modalidad del jalado.

Esto lo determinó la Sijín, que en medio de la investigación analizó más de 70 horas de video e interceptaciones que se hicieron a los teléfonos de los lugares donde se cometieron los hurtos.

Los bienes de nuestros ciudadanos son sagrados. La gente se esfuerza por comprar sus cosas y por eso trabajamos para protegerlos.



“Otro detalle que llamó la atención de las autoridades es que el presunto delincuente actuaba, por lo general, solo y utilizaba taxis como medio de transporte para desplazarse hasta los sitios donde cometía los robos y luego huir sin levantar sospechas”, explicó el brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

El sujeto solía actuar solo y, de acuerdo con las autoridades, se movía en taxis. Posterior a los robos, vendería las motocicletas en el mercado negro de la ciudad. Además, la Policía resaltó que el sujeto ya tenía antecedentes judiciales por hurto calificado y violencia intrafamiliar.

Captura de Los Informales

Esta captura se dio a la par que el desmantelamiento de la banda delincuencial denominada “Los Informales”, quienes, en presunta complicidad con un vigilante informal de inmediaciones de la Universidad Industrial de Santander, robaban a personas que recurrentemente transitaban el sector.

De acuerdo con las autoridades, el vigilante, tras ganarse la confianza de las víctimas, daría información a los delincuentes de los momentos exactos en los que podían realizar los atracos.