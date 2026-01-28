Pico y placa en Itagüí: suspendieron la medida en la autopista Sur

La autopista Sur moviliza cerca de 200.000 vehículos diarios y concentra varias cámaras de fotodetección en jurisdicción de Itagüí. Foto: Alcaldía de Itagüí

Desde este miércoles 28 de enero, la alcaldía de Itagüí levantó la medida del pico y placa en la autopista Sur dentro de su jurisdicción para facilitar la movilidad regional, ya que liberar la restricción en la zona permitiría que funcione como un corredor alterno para el tránsito de sur a norte y viceversa.

La medida fue anunciada por el alcalde del municipio, Diego Torres, y aplica únicamente sobre este corredor vial, por el que circulan cerca de 200.000 vehículos al día, según la secretaría de Movilidad municipal.

“Este es un plan piloto pensado para que los habitantes de Itagüí y del sur del Valle de Aburrá tengan una alternativa de movilidad ante el impacto de las grandes obras metropolitanas que están por arrancar. Nuestro compromiso es con la seguridad vial pero también con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mejorando los tiempos de desplazamiento. Evaluaremos el impacto de esta medida e iremos tomando decisiones conforme a ello“, aseguró el mandatario local.

Entre los proyectos que llevaron a tomar la decisión están la ampliación del puente El Pandequeso hacia Envigado, el intercambio vial de Mayorca en Sabaneta, las obras en La Limona para la doble calzada entre el corregimiento de San Antonio de Prado y el barrio San Gabriel, y la futura construcción del primer viaducto elevado en la autopista Sur.

La alcaldía indicó que estos frentes de obras generarán afectaciones en la movilidad regional, por lo que la suspensión de la medida en este corredor vial funcionaría para mejorar el tránsito en la región.

Pico y placa continuará en el resto de Itagüí

La administración municipal aclaró que el levantamiento de la medida solo aplica en la autopista Sur. En el resto de la zona urbana del municipio seguirá vigente y será objeto de control y sanción.

Además, las cámaras de fotodetección seguirán operando para detectar otras infracciones. Entre ellas el exceso de velocidad, la falta de SOAT o revisión técnico-mecánica, y el cruce de semáforos en rojo o amarillo.

También indicaron que el impacto del plan piloto será evaluado de forma permanente por el Comité Técnico de Movilidad, con el fin de determinar si la medida se mantiene o se ajusta según el comportamiento del tráfico y la seguridad vial.

Rotación pico y placa Itagüí 2026

Así quedó la rotación para el primer semestre de 2026 para carros particulares y para motos de 2 y 4 tiempos:

Lunes: 1 y 7

Martes: 0 y 3

Miércoles: 4 y 6

Jueves: 5 y 9

Viernes: 2 y 8

La rotación iniciará con una semana pedagógica del lunes 2 al 6 de febrero. Y a partir del lunes 9 de febrero de 5:00 a.m. a 8:00 p.m., el pico y placa será sancionatorio para quienes incumplan la medida.