Carnaval de Barranquilla 2026: el grupo Niche estará en la lectura del Bando

A tres meses de que se dé inicio al Carnaval de Barranquilla, los organizadores del evento dieron detalles de lo que se tiene preparado para la edición de 2026, así como de la lectura del Bando, que se hará el sábado 17 de enero, en el estadio Romelio Martínez, y que contará con la presentación estelar del grupo Niche.

Este evento hace parte de las actividades precarnavaleras más esperadas por los barranquilleros, debido a que en esta se da apertura a las fiestas, en el que la reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, recibirá las llaves de la ciudad de las manos del alcalde.

Además de la presentación del grupo Niche en la lectura de Bando, los organizadores del Carnaval entregaron una hoja de ruta al Concejo de Barranquilla en el que se confirma que la tradicional Guacherna Estercita Forero se realizará finalmente el sábado 7 de febrero, y no el viernes.

De igual forma, se escogió el Malecón del Rebolo para exponer las macrofiguras y propuestas del Carnaval de los niños, mientras que los desfiles centrales del Carnaval de Barranquilla se tienen previstos en los siguientes días:

Batalla de Flores: sábado 14 febrero

Gran Parada de Tradición: domingo 15 febrero

Gran Parada de Comparsas: lunes 16 febrero

Entierro de Joselito Carnaval: martes 17 de febrero

Los organizadores del Carnaval han resaltado que para la edición del próximo año se han centrado en la preservación de la cultura, así como se ha tenido en cuenta la participación de las comunidades, dado a las críticas que se habían venido dando por el enfoque que estaba tomando el evento.

“El Carnaval de Barranquilla es más que una celebración: es una fuerza creativa que impulsa el desarrollo desde la cultura”, indicó Alberto Gómez, director de Proyectos de Carnaval de Barranquilla, durante el I Congreso Internacional de Profesionalización del Carnaval, en Tenerife, España.