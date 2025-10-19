Asesino de patrullera se fugó de cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá

Las autoridades activaron un plan de búsqueda de Nelson Ocampo Morales. Foto: Uspec - archivo particular

En la madrugada de este domingo 19 de octubre se registró la fuga de Nelson Ocampo Morales, conocido con el alias de “Juan Carlos”, de 31 años, de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá.

El sujeto, que fue condenado a 33 años de prisión por el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba, en medio de un plan pistola en agosto de 2023, en Neiva, habría huido de la cárcel de Cómbita por uno de los costados del patio 1. El sujeto se encontraba recluido en el pabellón 7.

“Se fugó por la ventanilla de su celda ubicada en el patio 1 del tercer piso de alta seguridad y posteriormente por la malla y la concertina”, explicó a este medio la Policía Metropolitana de Tunja.

En la huida, según indicó Boyacá7días, funcionarios del penal vieron por las cámaras a dos hombres intentando huir, por lo que activaron la alarma. En medio de la activación del protocolo, fue capturado uno de ellos, identificado como Deimer Sánchez, de 30 años, mientras que Ocampo Morales alcanzó a huir.

Tras registrarse la fuga, la Policía Metropolitana de Tunja activó un plan candado, así como, en conjunto con el Ejército y el Inpec, adelantan patrullajes sobre la doble calzada que va de Bogotá a Sogamoso, y en municipios aledaños a la cárcel.

“Al lugar llegan unidades de Sijín, Sipol, J4, reacción de Tunja, patrulla de la Estación de Policía Tuta, quienes realizan segundo anillo de seguridad de manera persuasiva y visible para no interferir con la búsqueda realizada por parte del personal del Inpec”, añadió la Policía de Tunja.

Ocampo, quien es de San Vicente del Caguán, fue condenado luego de llegar a un preacuerdo por su responsabilidad en el asesinato de la patrullera y sentenciado por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, ocultamiento de elemento material probatorio, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

“Videos de cámaras de seguridad recopilados por un fiscal especializado de la Seccional Huila permitieron establecer que Ocampo Morales disparó indiscriminadamente en contra de la mujer, causándole la muerte y le robó el arma de dotación. Posteriormente, subió a una motocicleta conducida por Ramírez Fajardo para escapar del lugar”, indicó la Fiscalía en medio del juicio.

“Invitamos a la comunidad a dar información del paradero de este delincuente a la línea 123 o a la Policía de su jurisdicción”, indicó el Coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, quien añadió que el sujeto fugado hace parte de las disidencias de las Farc.