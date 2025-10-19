Hombre resultó gravemente herido tras pisar un cable caído en Palomino, La Guajira

Imagen de referencia. El hombre había salido a trotar cuando piso un cable descubierto que le generó quemaduras en el 31% del cuerpo. Foto: Istock

Un hombre identificado como Camilo Villa, de 38 años, sufrió graves quemaduras tras recibir una descarga eléctrica al pisar un cable de media tensión que había caído sobre la vía en el corregimiento de Palomino, del municipio de Dibulla, La Guajira.

Según su hermana, Andrea Villa, el hecho ocurrió cuando el hombre salió a trotar en la mañana del viernes 17 de octubre. “Pisó un cable que estaba descubierto. La descarga lo lanzó varios metros y lo envolvió en llamas. Si no fuera por una persona que lo auxilió, mi hermano estaría muerto”, relató la mujer a Caracol Radio.

La familia denunció que la comunidad habría advertido a la empresa Air-e, responsable del servicio eléctrico, sobre el riesgo que representaba el cable. “La gente había llamado y denunciado, pero nada hizo nada. Solo atendieron el caso después del accidente”, agregó.

El hombre, quien es tatuador de profesión y oriundo de Medellín, permanece hospitalizado en una clínica de Riohacha con quemaduras de segundo y tercer grado en el 31% de su cuerpo. Su familia gestiona su traslado a Medellín para que reciba atención especializada.

Mientras tanto, la empresa Air-e intervenida lamentó lo sucedido y explicó que la línea habría caído por las fuertes lluvias registradas horas antes del accidente. Además, indicaron que no recibieron ningún reporte previo del daño, pero que una vez conocido el caso enviaron técnicos al sitio.

La compañía reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar de inmediato cables caídos o averías a través de sus canales oficiales y evitar el contacto directo con cualquier red eléctrica.