Cerraron establecimiento que vendía cerveza vencida en Soledad, Atlántico

En el sector de Las Moras, en Soledad, Atlántico, las autoridades cerraron un local comercial dentro del cual se determinó que encontró que estaban vendiendo cervezas vencidas. El hallazgo se hizo en medio de operativos de control previos al fin del año.

Según indicó la Secretaría de Salud del municipio, los operativos se vienen realizando en conjunto con la Policía Nacional y el Grupo Anticontrabando de la Gobernación del Atlántico, con el fin de prevenir la venta de licor adulterado en estas fechas que aumenta el consumo por las celebraciones decembrinas.

En medio de las inspecciones de control y vigilancia, las autoridades están revisando las condiciones de almacenamiento, la documentación de los establecimientos de comercio y las fechas de vencimiento de las bebidas.

Sobre este último punto, la Secretaría de Salud resaltó que en un solo local se encontraron 648 unidades de cerveza vencidas, de diferentes marcas y presentaciones, que estarían avaluadas en dos millones de pesos, por lo que fueron decomisadas y destruidas.

“Estos productos, al estar fuera de su fecha de consumo, pueden generar afectaciones gastrointestinales o intoxicaciones en los consumidores. Nuestra prioridad es prevenir cualquier situación que ponga en peligro la salud de los soledeños”, añadió la administración local.

Se espera que en los próximos días continúen las inspecciones de forma aleatoria en establecimientos de los barrios La Central, Los Almendros, Villa Estadio y Soledad 2000.

