Investigan presunto feminicidio de creadora de contenido en Antioquia

Las autoridades investigan el asesinato de Estefanía Restrepo Valencia, conocida en redes sociales como La Traviesa RP, quien fue trasladada el pasado sábado 18 de octubre por su novio al Hospital Las Vegas, en Medellín, luego de un presunto robo sobre el sector La Y, camino Amagá y La Pintada, en el municipio de Caldas.

Según indicó el novio de la joven creadora de contenido a las autoridades, ambos estuvieron juntos toda la tarde y mientras se movilizaban en un carro Mazda blanco, sobre la mencionada vía, fueron interceptados por dos sujetos en una motocicleta. El testigo añadió que los delincuentes intentaron robarlos, pero en medio de un forcejeo habrían herido a Restrepo Valencia.

La joven de 26 años entró con heridas de gravedad en el cuello, un dedo y en el brazo izquierdo a la Clínica Las Vegas, donde falleció poco después de Ingresar.

El personal médico dio aviso a la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá, que inmediatamente abrieron investigaciones sobre el hecho ante inconsistencias en lo relatado por el sujeto, quien también tenía una lesión en el brazo izquierdo.

Las autoridades indicaron que analizan las cámaras de seguridad de la zona para corroborar lo que ocurrió, así como los celulares de la creadora de contenido y el sujeto para determinar si el caso estaría relacionado con un feminicidio, debido a que la pareja había terminado recientemente su relación y hace pocos días volvieron a hablar.

Restrepo Valencia, quien vivía en La Estrella, se ha dado a conocer como creadora de contenido con el nombre de La Traviesa RP. En redes sociales compartía videos de humor, retos y bromas que realizaban con su pareja y su familia, y con lo que logró tener más de 216.000 seguidores en Facebook y 27.000 en Tiktok.

De acuerdo con las autoridades, en lo que va corrido del año se han registrado 93 asesinatos de mujeres en Antioquia, de los cuales, 25 casos han sido en Medellín y nueve, en el municipio de Caldas.