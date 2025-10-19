Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Medellín

Esto se sabe del asesinato de líder social en zona rural de Ocaña

Darwin Meneses Pedroza era líder social e integrante de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat).

Redacción Colombia
19 de octubre de 2025 - 05:47 p. m.
En la vereda Cordoncillos, zona rural de Ocaña, Norte de Santander, fue hallado sin vida Darwin Meneses.
En la vereda Cordoncillos, zona rural de Ocaña, Norte de Santander, fue hallado sin vida Darwin Meneses.
Foto: Archivo particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En la vereda cordoncillos en Ocaña norte de Santander, se registró el asesinato de un líder social e integrante de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), identificado como Darwin Meneses Pedroza.

El hallazgo se registró el jueves 16 de octubre, cuando personas de la comunidad alertaron a las autoridades tras encontrarlo a un costado de la vía.

Lea: Asesinaron a disparos al coordinador del taxi marino en El Rodadero, Santa Marta

La Asociación rechazó el crimen y pidió medidas a las autoridades contra la violencia que se vive en la zona. “Un campesino comprometido con la defensa de los derechos humanos, la vida digna y la construcción de paz en el territorio. Su labor constante. En favor de las comunidades, lo convirtieron en una voz en el Catatumbo, indicaron en un comunicado, donde además hicieron responsable al ELN por el hecho.

“Nos dirigimos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización, responsable de este hecho a otros, para que se excede de inmediato los ataques y asesinatos contra líderes y lideresas sociales, Campesinos y defensores de derechos humanos. Ninguna causa puede justificarse sobre la sangre del pueblo”, agregaron.

Le puede interesar: Asesino de patrullera se fugó de cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) manifestó que es el líder número 158 asesinado en lo que va del año y aseguró que la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana la cual incluye al municipio de Ocaña con “un llamado a la acción inmediata, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.

Y que hay otra advertencia, que también incluye al municipio, dirigida a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos que “advierte sobre el escenario de riesgo al que se enfrentan las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y al liderazgo social, de manera individual o colectiva, desde diversos ámbitos o sectores en el país”.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

Darwin Meneses

Asesinato líderes sociales

homicidio

Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo

Asuncat

líder social

Ocaña

zona rural

Norte de Santander

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.