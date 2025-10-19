Esto se sabe del asesinato de líder social en zona rural de Ocaña

En la vereda Cordoncillos, zona rural de Ocaña, Norte de Santander, fue hallado sin vida Darwin Meneses. Foto: Archivo particular

En la vereda cordoncillos en Ocaña norte de Santander, se registró el asesinato de un líder social e integrante de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), identificado como Darwin Meneses Pedroza.

El hallazgo se registró el jueves 16 de octubre, cuando personas de la comunidad alertaron a las autoridades tras encontrarlo a un costado de la vía.

La Asociación rechazó el crimen y pidió medidas a las autoridades contra la violencia que se vive en la zona. “Un campesino comprometido con la defensa de los derechos humanos, la vida digna y la construcción de paz en el territorio. Su labor constante. En favor de las comunidades, lo convirtieron en una voz en el Catatumbo, indicaron en un comunicado, donde además hicieron responsable al ELN por el hecho.

“Nos dirigimos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización, responsable de este hecho a otros, para que se excede de inmediato los ataques y asesinatos contra líderes y lideresas sociales, Campesinos y defensores de derechos humanos. Ninguna causa puede justificarse sobre la sangre del pueblo”, agregaron.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) manifestó que es el líder número 158 asesinado en lo que va del año y aseguró que la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana la cual incluye al municipio de Ocaña con “un llamado a la acción inmediata, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.

Y que hay otra advertencia, que también incluye al municipio, dirigida a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos que “advierte sobre el escenario de riesgo al que se enfrentan las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y al liderazgo social, de manera individual o colectiva, desde diversos ámbitos o sectores en el país”.