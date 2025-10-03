Fuertes lluvias causaron deslizamiento de tierra en Montebello, en Cali

Imagen de referencia. Las autoridades pidieron a la comunidad estar atentos y reportar cualquier situación de lluvia. Foto: Alcaldía de Cali

Las intensas lluvias que se registraron en la madrugada de este viernes 3 de octubre en Cali provocaron un deslizamiento de tierra en el corregimiento de Montebello.

El reporte de la emergencia fue a las 6:12 de la mañana, cuando el Cuerpo de Bomberos recibió la alerta de una situación de riesgo en la zona. Enviaron una máquina con cuatro unidades que, al llegar, confirmaron que se trataba de un alud causado por las precipitaciones.

Aunque no se registraron personas heridas ni daños en viviendas, los bomberos recomendaron informar a Gestión del Riesgo, pues la montaña continúa inestable. “Se requiere comunicar a Gestión del Riesgo, ya que la tierra se va a seguir desprendiendo”, reportaron los Bomberos.

De acuerdo con las instituciones que monitorean el clima y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), para este 3 y 4 de octubre pronostican lluvias de intensidad variable en el Valle del Cauca, acompañadas de posibles tormentas eléctricas.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que permanezca atenta durante las lluvias y reporten cualquier situación de riesgo.

Este sector suele ser vulnerable a este tipo de situaciones. En 2018 varias viviendas resultaron afectadas por un deslizamiento de tierra. Además, en el primer semestre del año se presentaron en la zona urbana inundaciones y caída de árboles, y en la zona rural deslizamientos. Y Montebello fue uno de los sectores monitoreados por la Secretaría de Gestión del Riesgo.