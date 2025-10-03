Denunciaron amenazas a alcalde de Anorí, Antioquia

Gustavo Silva Gutiérrez, alcalde de Anorí, habría recibido amenazas en medio de la escalada violenta que vive el municipio. Foto: Redes sociales/Gustavo Silva Gutiérrez

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que el alcalde de Anorí, Gustavo Silva Gutiérrez, habría recibido un panfleto amenazante presuntamente firmado por el frente 36 de las disidencias de las Farc.

La situación fue calificada por Rendón como de “extrema gravedad” y pidió a las autoridades verificar la autenticidad del documento. Asimismo, advirtió sobre el impacto de estos hechos en la democracia.

“De resultar ciertas son de extrema gravedad: democracia bajo intimidación y criminales envalentonados, los de la paz total, que nos llevan a las peores épocas de violencia”, escribió en sus redes sociales.

Además, el mandatario señaló que es responsabilidad de las Fuerzas Armadas y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) garantizar la seguridad del alcalde, mientras la Fiscalía adelanta las investigaciones pertinentes. Y que Silva cuenta con el respaldo de los demás mandatarios del departamento.

“La ciudadanía tiene que arropar a sus alcaldes, quienes en los territorios le ponen el pecho al sol. Me pregunto dónde están los agitadores gobiernistas de causas lejanas, dónde está Petro indignado trinando ante el accionar de los terroristas en Colombia”, agregó.

Por su parte, las autoridades anunciaron que adelantan labores correspondientes para verificar la procedencia del panfleto y reforzarán la seguridad en el municipio del nordeste antioqueño.

Esta presunta amenaza se da en medio de una ola de violencia atribuida al frente 36 de las disidencias de las Farc en el municipio. En un reciente ataque con explosivos en Anorí murió el soldado Brayan David Bello Serrano y otros tres militares resultaron heridos.

Por su parte, el alcalde Silva había advertido que la población se encuentra atrapada entre grupos armados, que mantienen fuerte presencia en las zonas rurales. La Personería municipal instó a estos grupos armados que respetaran el derecho internacional humanitario, tras los constantes enfrentamientos y la instalación de artefactos explosivos que han puesto a la comunidad en medio de los ataques violentos. Como medida de seguridad, en el municipio rigen hasta el 7 de octubre un toque de queda nocturno y restricciones a la movilidad y la apertura del comercio.