No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Colombia
Barranquilla

Cierre total en la calle 72 en Barranquilla por obras: revise rutas alternas

La calzada occidental de la calle 72 estará cerrada en sentido norte – sur hasta el 1 de noviembre.

Redacción Colombia
10 de septiembre de 2025 - 04:55 p. m.
Imagen de referencia. Las obras las realizarán por fases independientes. Cuando habiliten un tramo entre las carreras 38 y 39, cierran el siguiente tramo.
Imagen de referencia. Las obras las realizarán por fases independientes. Cuando habiliten un tramo entre las carreras 38 y 39, cierran el siguiente tramo.
Foto: Secretaría de Tránsito de Barranquilla
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla informó que desde este miércoles 10 de septiembre hasta el sábado 1 de noviembre estará cerrada la calzada occidental de la calle 72 en sentido norte-sur, por el avance de obras en la vía.

Lea: Hombre resultó herido por una mina antipersonal en zona rural de Urrao

Las intervenciones serán realizadas por fases independientes. Inicialmente cerrarán el tramo entre la carrera 38 y 39. Cuando la habiliten, continuarán con el cierre del tramo entre las carreras 39 y 41, y así de manera progresiva hasta su finalización.

Sigue a Cromos en WhatsApp

Los desvíos habilitados en este tramo (carrera 38 a carrera 41) serán:

  • Contraflujo en la calzada oriental en sentido sur-norte.
  • Movilizarse por la calle 70 como ruta alterna en sentido norte-sur.
  • La calle 70B como opción para los desplazamientos en sentido sur-norte.

Le puede interesar: Habló el alcalde de Pradera sobre el asesinato de su secretario de Gobierno

El cierre también se aplicará desde la carrera 43 hasta la carrera 54, bajo el mismo funcionamiento por fases. Intervendrán primero entre las carreras 43 y 46, luego entre la 46 y 48 y así sucesivamente. De la misma forma, quedarán habilitadas las intersecciones.

Los desvíos habilitados entre la carrera 43 y la carrera 54 son:

  • Contraflujo de la calzada oriental en sentido sur-norte.
  • Calle 70 y la calle 76 como rutas alternas en sentido norte-sur.
  • Calle 70B y la calle 74 como opción para movilizarse en sentido sur- norte.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

cierres viales

Barranquilla

cierre total calle 72

movilidad

tránsito

rutas alternas

desvíos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar