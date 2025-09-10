Hombre resultó herido por una mina antipersonal en zona rural de Urrao

El hombre fue auxiliado inicialmente por la comunidad y trasladado al casco urbano de Urrao, pero por la complejidad de las heridas fue remitido al Hospital San Vicente Fundación de Rionegro. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana

Un joven de 26 años sufrió graves heridas tras pisar una mina antipersonal en zona rural de Urrao, en el suroeste antioqueño. Por la gravedad de las heridas, realizaron una evacuación aeromédica hasta Rionegro.

Según la información preliminar, la comunidad auxilió y trasladó al joven hasta el casco urbano donde recibió atención médica. Luego, por la complejidad de las heridas fue remitido al Hospital San Vicente Fundación de Rionegro, donde permanece bajo atención especializada.

“Un civil fue afectado por un artefacto explosivo improvisado en las inmediaciones del municipio de Urrao. Se procedió en reacción hasta el municipio de Urrao, donde se recibe al paciente y en vuelo se le brinda la atención médica necesaria para entregarlo“, indicó el capitán Jonatan Cabrera, piloto de Operaciones Especiales.

A través del Comando Aéreo de Combate No. 5 CACOM 5 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, realizaron el traslado del joven en coordinación con el Centro Nacional de Recuperación de Personal, CENRP, en un helicóptero “Ángel”, con personal médico a bordo y equipos que permitieron el traslado y la estabilización de los signos vitales durante el vuelo.

Por su parte, las autoridades locales y la Fuerza Pública investigan el caso para identificar a los responsables de la instalación de estos artefactos en una zona donde operan distintos grupos armados ilegales.