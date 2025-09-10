Habló el alcalde de Pradera sobre el asesinato de su secretario de Gobierno

José Dorián Jiménez fue asesinado por sicarios que le dispararon mientras veía el partido de Colombia contra Venezuela. Foto: Archivo Particular

Tras el asesinato de secretario de Gobierno de Pradera, José Dorián Jiménez, el alcalde del municipio, Francisco Javier Guzmán, habló de lo que ocurrió en el momento del ataque; mientras que a la par, tras consejo de seguridad, la gobernación anunció una recompensa de $100 millones.

El crimen se registró en la noche del pasado martes 9 de septiembre, en la plaza principal de Pradera, donde Jiménez se encontraba junto a otros funcionarios viendo el partido de fútbol entre la selección Colombia y la de Venezuela, en la última fecha de las Eliminatorias al mundial 2026.

Según explicó el alcalde a Blu Radio, “acá se acostumbra cuando hay partidos de la selección Colombia colocar una pantalla en la plaza principal en una de las esquinas del parque y ahí estaba un grupo de funcionarios con concejales y público en general viendo el partido cuando sucedió el trágico hecho".

En un video difundido en redes sociales, se ve cuando un sujeto vestido de rojo se acerca a Jiménez, quien mira su celular, y le dispara directamente, lo que genera pánico entre quienes estaban alrededor.

En medio del ataque resultó herida la asistente del secretario de Gobierno, quien recibió un disparo, pero se encuentra fuera de peligro. Sumado a esto, Guzmán explicó que Jiménez alcanzó a ser trasladado con vida a un centro asistencial en Palmira, pero falleció en el camino.

Por otro lado, el alcalde afirmó que Jiménez no había reportado ningún tipo de amenazas ni a la alcaldía ni a su familia. “Él era una persona muy jovial y muy servicial”. A esto añadió que no tenía esquema de seguridad, debido a que Pradera es un municipio de sexta categoría en el que solo se garantiza la seguridad del alcalde.

Sobre los responsables, el mandatario indicó que no hay ninguna pista. “En el consejo de seguridad con todas las autoridades del municipio y el departamento vamos a iniciar todo el proceso de investigación que nos permita dar con el paradero de los homicidas”.

En Pradera se encuentra el frente 57 y la columna Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc, pero el alcalde señala que se encuentran lejos del casco urbano, por lo que, de momento, descarta su participación en el crimen. “Estos actores armados están a una hora y media de la cabecera municipal. En principio uno podría pensar que no tienen nada que ver con este homicidio, pero eso será materia de investigación”.

Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro no descarta la participación de los grupos armados, así como relacionó el crimen con allanamientos a expendios de droga en el municipio. “Él había realizado más o menos 22 allanamientos y esa es la principal hipótesis. También existen grupos armados organizados, tenemos dos disidencias”.

José Dorián Jiménez era abogado, especialista en desarrollo humano y organizacional, así como un reconocido periodista y locutor de la región. Fue concejal de Pradera, con el aval del partido Conservador, entre 2020 y 2023, y finalmente secretario de Gobierno de la actual administración.