Cierres viales en Barranquilla por el Giro de Rigo 2025: recorrido y horarios

El evento reunirá a más de 8.000 ciclistas de 28 países. Foto: Giro de Rigo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Giro de Rigo 2025, edición El Carnaval, se llevará a cabo en Barranquilla y el Atlántico el próximo domingo 2 de noviembre. Más de 8.000 ciclistas de 28 países participarán en esta edición, que recorrerá varios municipios del departamento.

Lea: Ofrecen recompensa tras asesinato de Fernando Melo frente a su hija en Santa Marta

La ruta del Giro recorrerá Barranquilla, Puerto Colombia, Piojó, Usiacurí, Baranoa, Juan de Acosta y Tubará. “Hay que mostrarle al mundo lo que tenemos en Barranquilla. Tener 15.000 personas ese fin de semana visitando la ciudad es un gran logro”, afirmó Rigoberto Urán.

Para garantizar la seguridad de los participantes y de la comunidad, la Alcaldía Distrital y la organización del evento anunciaron cierres viales desde el viernes 31 de octubre hasta el día del evento. Estos son los horarios programados:

El viernes 31 de octubre hasta lunes 3 de noviembre desde las 7:00 am. hasta las 2:00 p.m. cierre de vía túnel Puerta de Oro.

Y el sábado 1 de noviembre hasta domingo 2 de noviembre Desde las 8:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. estará cerrada la Avenida del Río.

Los cierres del domingo 2 de noviembre están dispuestos con diferentes horas de inicio y de reapertura. Estos son los horarios:

Desde las 5:45 a.m.

Desde las 5:45 a.m. hasta las 7:30 a.m. cierre de la Avenida Circunvalar entre la Vía 40 y la Vía al Mar.

Desde las 5:45 a.m. hasta las 2:00 p.m. cierre de la Vía al Mar entre el sector Letras Barranquilla y Lomita Arena (sentido Barranquilla-Cartagena).

Desde las 5:45 a.m. hasta las 2:00 p.m. cierre de vía al mar entre lomita arena e intercambiador vial de la prosperidad. (Sentido Cartagena - Barranquilla).

Desde las 5:45 a.m. hasta las 4:00 p.m. habrá cierre de la Vía 40 entre la Calle 72 y la Avenida Circunvalar.

Desde las 7:00 a.m.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. estará cerrada la Avenida Circunvalar entre la Vía al Mar y la Vía 40.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. cierre de la Vía al Mar entre intercambiador vial de la prosperidad y letras Barranquilla, (sentido Cartagena - Barranquilla).

Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:00 a.m. habrá cierre de la Juan Mina circunvalar de la prosperidad - vial al mar.

Le puede interesar: Paro de taxistas en Medellín y Valle del Aburrá: ¿qué tienen previsto?

Estos son los cierres en vías del Atlántico

Desde las 6:30 a.m. hasta las 11:00 a.m. cierre de la vía La Azucena - Piojó.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 12:00 m. Cierre de la vía Piojó - Usiacuri.

Desde las 7:30 a.m. hasta la 1:00 p.m. Cierre de la vía Usiacurí - Baranoa.

Desde las 7:45 a.m. hasta las 2:00 p.m. Cierre de la vía Baranoa - Juan de Acosta.

Desde las 8:30 a.m. hasta las 2:30 p.m. Cierre de la vía Juan de Acosta - Tubará.

Desde las 8:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. Cierre de la vía Tubará - Juan Mina.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos programar sus desplazamientos con anticipación y atender las indicaciones de los organismos de tránsito.

El evento ya ha pasado por Guatapé, Eje Cafetero, Medellín, Santander, los Llanos Orientales y Cundinamarca. Es la primera vez que llega al Atlántico con un enfoque cultural inspirado en el Carnaval.