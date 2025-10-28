Ofrecen recompensa tras asesinato de Fernando Melo frente a su hija en Santa Marta

Las autoridades analizan videos de cámaras de seguridad para identificar a los responsables del homicidio de Fernando Alfonso Melo en el sector Bavaria. Foto: Archivo Particular

En la avenida del Río, sector Bavaria, en Santa Marta, se registró el asesinato de un comerciante tras oponerse a un atraco en la noche del lunes 27 de octubre. El hombre, que fue identificado como Fernando Alfonso Melo, de 39 años, caminaba junto a su padre, un amigo y llevaba a su hija de un año en un coche cuando los delincuentes lo abordaron.

Según la información preliminar, el hecho ocurrió hacia las 9:30 p.m. cuando los ladrones, que se movilizaban en una motocicleta, interceptaron al grupo, apuntó a la víctima y le exigió entregar sus pertenencias mientras sostenía el coche de su hija. Testigos relataron que el hombre estaba nervioso porque tenía a la niña cerca y le fue entregando el celular, el dinero y cadenas de oro.

En cámaras de seguridad de un local quedó registrado que, tras entregar sus objetos, se abalanzó sobre el delincuente cuando ya se había subido a la moto. En medio del forcejeo, el agresor le disparó en la cabeza y huyó junto a su cómplice.

El comerciante corrió unos metros antes de desplomarse. Sus acompañantes lo auxiliaron y lo trasladaron a la clínica La Milagrosa, donde falleció después por la gravedad de la herida.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió la investigación y revisa las imágenes de las cámaras de seguridad de lugares aledaños a donde ocurrió el ataque para identificar a los responsables. Mientras que la Policía Metropolitana de Santa Marta realizó operativos en diferentes puntos de la ciudad.

“Estamos utilizando las grabaciones disponibles y las declaraciones de testigos para dar con los responsables. Este crimen no quedará impune”, dijo el coronel Jaime Ríos, comandante de la Policía Metropolitana.

Por su parte, el alcalde, Carlos Pinedo Cuello, a través de su cuenta de X, rechazó el asesinato y anunció una recompensa por información que permita la captura de los responsables.

“He dado instrucciones precisas: recompensa de hasta $40 millones, para quien brinde información que permita dar con el paradero de los responsables. La articulación entre la Alcaldía, Policía de Santa Marta y la Fiscalía, dará prontamente resultados. Así como en casos anteriores: no quedará piedra bajo la que se escondan”, indicó el mandatario local.

La víctima dejó dos hijas pequeñas y sus familiares y vecinos piden justicia y mayor seguridad en el sector para evitar que ocurran situaciones similares.