Colombia
Medellín

Paro de taxistas en Medellín y Valle del Aburrá: ¿qué tienen previsto?

Los transportadores anunciaron movilizaciones a partir de las 5:00 a.m. de este martes 28 de octubre. Piden mayores controles a conductores de aplicaciones.

Redacción Colombia
28 de octubre de 2025 - 03:20 p. m.
Imagen de referencia. Los taxistas protestan contra la ilegalidad y la piratería.
Imagen de referencia. Los taxistas protestan contra la ilegalidad y la piratería.
Foto: Andrés Torres
A lo largo de este martes 28 de octubre se tiene previsto un nuevo paro de taxistas en Medellín y el Valle del Aburrá. Los transportadores han difundido videos en redes sociales en los que han acordado puntos de concentración en toda la región, aunque de momento no se registran graves problemas en la movilidad.

Lea: Lluvias dejan 15 municipios afectados en Chocó; hay zonas incomunicadas

La convocatoria, denominada “la mancha amarilla”, se ha hecho con el fin de exigir a las autoridades locales acciones contundentes en contra de los conductores de aplicaciones a los que consideran parte del transporte informal y una amenaza para los taxistas.

Entre las solicitudes también está el cumplimiento del Acuerdo Metropolitano 16 de 2017, que establece el plan integral de gestión de la calidad del aire 2017-2030 y que según los taxistas no se ha cumplido.

Entre las quejas de los voceros del paro está que cada vez hay más vehículos prestando este tipo de servicio, pero sin los correspondientes requisitos para prestar el servicio de transporte que sí le exigen a los taxistas, por lo que consideran que se trata de una competencia desleal.

Le puede interesar: Conductor de volqueta murió tras caer a un abismo en Mogotes, Santander

Mientras que las alcaldías y el Área Metropolitana han señalado que están abiertas al diálogo y a establecer mesas técnicas, desde el Gobierno Nacional se anunció una reunión esta tarde con miembros de los ministerios de Transporte, Ciencia y Tecnología y del Trabajo.

Puntos del paro de taxistas en Medellín y el Valle del Aburrá

Entre los puntos de encuentro que anunciaron los taxistas en Medellín se encuentra la calle 44 San Juan con carrera 65, cerca del almacén Jumbo, de donde salió un grupo de taxistas en la mañana. Sumado a esto, se esperan manifestaciones en:

  • Niquía
  • Zamora
  • Robledo 80 con 80
  • Estación hospital
  • Palmas
  • Punto cero
  • Alpujarra
  • Aguacatala

En el sur del Valle del Aburrá está:

  • Cuerpo de Bomberos de Envigado
  • Variante Caldas entrada Sabaneta
  • Glorieta Mayorca
  • Autopista puente- Pandequeso

Hasta el momento, los taxistas han avanzado en un plan tortuga por las principales vías del sur de Medellín. Ante esto, las autoridades han pedido a los conductores salir con tiempo de anticipación y planear sus rutas.

Por Redacción Colombia

