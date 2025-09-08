Estas son las recomendaciones para la segunda temporada lluvias en Barranquilla

Escucha este artículo
La Alcaldía de Barranquilla en conjunto con la Oficina de Gestión del Riesgo hace un llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones y adoptar las medidas preventivas para mitigar riesgos en la segunda temporada de lluvias del año.
De acuerdo con los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las lluvias iniciarían a mediados de septiembre, coincidiendo con el período de huracanes y ambos se extenderán hasta finales de noviembre.
Además, indicaron que las precipitaciones podrían estar acompañadas de fuertes vientos, tormentas eléctricas y tornados. Y estas podrían provocar deslizamientos de tierra, derrumbes, desbordamiento de arroyos e inundaciones.
Por esto, las autoridades locales piden a la comunidad a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, proteger la salud y la vida. También, dieron las siguientes recomendaciones para evitar casos de emergencia:
- Asegurar techos, ventanas, estructuras o elementos, dentro y fuera de las viviendas, que puedan ser arrastrados por el viento.
- Realizar limpieza de canales, bajantes y canaletas.
- Si tienen árboles en casa, podar las ramas que estén sobre el techo de la vivienda.
- Mantener los sifones con sus respectiva rejilla.
- Los menores de edad no deben salir a bañarse mientras llueve, sobre todo en cercanías de arroyos.
- No arrojar residuos sólidos a la calle.
- Investigar si en donde se encuentra es un lugar de alto riesgo y esté preparado para evacuar.
- Evitar la acumulación de escombros y basuras.
- No comprar lotes ni construir vivienda en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.
- En caso de ocurrencia de alguna emergencia, esta debe ser reportada a la línea 123.