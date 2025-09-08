Estas son las recomendaciones para la segunda temporada lluvias en Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla y la Oficina de Gestión del Riesgo piden a los ciudadanos adoptar medidas preventivas para mitigar riesgos. Foto: Alcaldía de Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla en conjunto con la Oficina de Gestión del Riesgo hace un llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones y adoptar las medidas preventivas para mitigar riesgos en la segunda temporada de lluvias del año.

De acuerdo con los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las lluvias iniciarían a mediados de septiembre, coincidiendo con el período de huracanes y ambos se extenderán hasta finales de noviembre.

Además, indicaron que las precipitaciones podrían estar acompañadas de fuertes vientos, tormentas eléctricas y tornados. Y estas podrían provocar deslizamientos de tierra, derrumbes, desbordamiento de arroyos e inundaciones.

Por esto, las autoridades locales piden a la comunidad a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, proteger la salud y la vida. También, dieron las siguientes recomendaciones para evitar casos de emergencia:

