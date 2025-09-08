No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Barranquilla

Estas son las recomendaciones para la segunda temporada lluvias en Barranquilla

Los pronósticos apuntan a que la segunda temporada de lluvias iniciará desde mediados de septiembre y se extenderá hasta finales de noviembre.

Redacción Colombia
08 de septiembre de 2025 - 07:18 p. m.
La Alcaldía de Barranquilla y la Oficina de Gestión del Riesgo piden a los ciudadanos adoptar medidas preventivas para mitigar riesgos.
Foto: Alcaldía de Barranquilla
La Alcaldía de Barranquilla en conjunto con la Oficina de Gestión del Riesgo hace un llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones y adoptar las medidas preventivas para mitigar riesgos en la segunda temporada de lluvias del año.

Lea: Embarcación de la Alcaldía de Mosquera, Nariño, recibió disparos de la Armada

De acuerdo con los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las lluvias iniciarían a mediados de septiembre, coincidiendo con el período de huracanes y ambos se extenderán hasta finales de noviembre.

Además, indicaron que las precipitaciones podrían estar acompañadas de fuertes vientos, tormentas eléctricas y tornados. Y estas podrían provocar deslizamientos de tierra, derrumbes, desbordamiento de arroyos e inundaciones.

Por esto, las autoridades locales piden a la comunidad a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, proteger la salud y la vida. También, dieron las siguientes recomendaciones para evitar casos de emergencia:

Le puede interesar: Dos buses de Sobusa se incendiaron en parqueadero de Soledad

  • Asegurar techos, ventanas, estructuras o elementos, dentro y fuera de las viviendas, que puedan ser arrastrados por el viento. 
  • ⁠Realizar limpieza de canales, bajantes y  canaletas. 
  • ⁠Si tienen árboles en casa, podar las ramas que estén sobre el techo de la vivienda. 
  • ⁠Mantener los sifones con sus respectiva rejilla.
  • ⁠Los menores de edad no deben salir a bañarse mientras llueve, sobre todo en cercanías de arroyos. 
  • ⁠No arrojar residuos sólidos a la calle.
  • ⁠Investigar si en donde se encuentra es un lugar de alto riesgo y esté preparado para evacuar. 
  • ⁠Evitar la acumulación de escombros y  basuras.
  • ⁠No comprar lotes ni construir vivienda en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos. 
  • En caso de ocurrencia de alguna emergencia, esta debe ser reportada a la línea 123.

Por Redacción Colombia

