Dos buses de Sobusa se incendiaron en parqueadero de Soledad

Un incendio se presentó en las instalaciones de la empresa de transporte Sobusa, ubicadas en el barrio La Central, de Soledad, Atlántico, en la noche del domingo 7 de septiembre, dejando tres vehículos de la empresa afectados.

La emergencia se generó en el área destinada al parqueo de los buses de transporte público que cubren distintas rutas en el área metropolitana de Barranquilla. Como resultado dos busetas quedaron calcinadas y una tercera tuvo afectaciones parciales.

La situación fue reportada por el personal de seguridad de la empresa, y pudo ser controlada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Soledad. Tras su intervención evitaron que el fuego alcanzara a otros vehículos, ya que a esa hora la mayoría se encontraban estacionados en el lugar.

Según la información preliminar, un aparente cortocircuito habría originado las llamas que se propagaron y generaron las afectaciones materiales, ya que afortunadamente no se registraron personas lesionadas en el incidente.

Las autoridades señalaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del incendio y determinar las pérdidas por los daños ocasionados.