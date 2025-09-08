No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Colombia
Barranquilla

Dos buses de Sobusa se incendiaron en parqueadero de Soledad

La conflagración habría iniciado por un cortocircuito en la zona donde permanecen estacionados estos vehículos.

Redacción Colombia
08 de septiembre de 2025 - 04:40 p. m.
Dos buses quedaron totalmente calcinados y un tercero resultó con daños parciales.
Dos buses quedaron totalmente calcinados y un tercero resultó con daños parciales.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un incendio se presentó en las instalaciones de la empresa de transporte Sobusa, ubicadas en el barrio La Central, de Soledad, Atlántico, en la noche del domingo 7 de septiembre, dejando tres vehículos de la empresa afectados.

Lea: Joven desapareció en el Meta tras ser arrastrada por la corriente del río Güejar

La emergencia se generó en el área destinada al parqueo de los buses de transporte público que cubren distintas rutas en el área metropolitana de Barranquilla. Como resultado dos busetas quedaron calcinadas y una tercera tuvo afectaciones parciales.

Sigue a Cromos en WhatsApp

La situación fue reportada por el personal de seguridad de la empresa, y pudo ser controlada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Soledad. Tras su intervención evitaron que el fuego alcanzara a otros vehículos, ya que a esa hora la mayoría se encontraban estacionados en el lugar.

Le puede interesar: Lo que se sabe del asesinato de odontólogo en su consultorio en Barranquilla

Según la información preliminar, un aparente cortocircuito habría originado las llamas que se propagaron y generaron las afectaciones materiales, ya que afortunadamente no se registraron personas lesionadas en el incidente.

Las autoridades señalaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del incendio y determinar las pérdidas por los daños ocasionados.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

incendio

buses Sobusa

buses quemados

Soledad

Atlántico

parqueadero de buses

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar