Embarcación de la Alcaldía de Mosquera, Nariño, recibió disparos de la Armada

Imagen de referencia. Versiones preliminares indican que la embarcación oficial de la Alcaldía no habría notificado su desplazamiento y al parecer se movilizaban en un horario no permitido. Foto: Alcaldía de Mosquera

Una embarcación en la que viajaba la alcaldesa de Mosquera, Karen Liseth Pineda Pineda, y seis personas más, fue atacada este lunes 8 de septiembre por unidades de la Armada Nacional en hechos que aún son materia de investigación.

El hecho ocurrió a las 4:00 a.m. cuando se dirigían hacia Tumaco. El confuso ataque dejó sin vida a uno de los asesores de la alcaldesa y con graves heridas a un escolta.

De acuerdo con el secretario de gobierno, Freddy Gámez, el ataque se dio en medio de circunstancias confusas: “La Armada hace unos disparos a la embarcación de la alcaldesa y ahí resulta una persona herida, que es la persona que le guarda la seguridad a la alcaldesa, y una persona también fallece en los hechos. Nosotros lamentamos esta situación y hemos estado en permanente comunicación con el Ejército Nacional, con la Brigada, con el coronel de la Marina para tener claridad sobre estas situaciones”.

También, Gámez explicó que la prioridad fue salvar la vida del escolta herido, quien tuvo que ser evacuado de emergencia hasta Cali con apoyo logístico de la Marina tras gestiones del gobernador Luis Alfonso Escobar.

El Presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales indicó que “el incumplimiento de los protocolos de seguridad, hizo disparar al guardia en el retén oficial en Tumaco y tuvo este lamentable desenlace”.

Según versiones preliminares, la embarcación de la Alcaldía no habría notificado su desplazamiento a las autoridades correspondientes y se movilizaba en un horario restringido para la navegación por baja visibilidad y por temas de seguridad.