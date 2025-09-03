Colombia vs. Bolivia: estos son los cierres viales por el partido en Barranquilla

Las puertas del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez se abrirán a las 2:30 p.m. Foto: Alcaldía de Barranquilla

Este jueves 4 de septiembre, la selección Colombia se enfrentará a la de Bolívar en el último ciclo de Eliminatorias del Mundial 2026. El encuentro será en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por lo que las autoridades anunciaron una serie de medidas que incluyen cierres viales y desvío de rutas de Transmetro, entre las 7:00 a.m. y las 11:59 p.m.

Las medidas se aplicarán en inmediaciones del estadio con el fin de facilitar la salida y entrada de los asistentes al partido de fútbol que comenzará a las 6:30 p.m., por lo que las puertas se abrirán a las 2:30 p.m., así como la alcaldía reforzará la seguridad con 90 orientadores, 70 policías de Tránsito y 10 agentes de Tránsito.

¡Con una ocupación hotelera al 100%, Barranquilla está lista para recibir a nuestra Selección! 🇨🇴



Más de 30 mil visitantes disfrutarán del partido y se quedarán hasta el domingo para conocer las joyas turísticas y naturales que nos enorgullecen como barranquilleros.



Serán 1.300… pic.twitter.com/ltAlNDk5ex — Alejandro Char (@AlejandroChar) September 3, 2025

No habrá parqueadero

La alcaldía señaló que no se habilitará el acceso al parqueadero del estadio, por lo que recomendaron a los asistentes llegar a la zona en Transmetro, cuyos carriles exclusivos seguirán habilitados durante el día. Solo se permitirá el ingreso de vehículos autorizados por la Federación.

Tampoco se permite el parqueo en vía en las siguientes zonas:

Calle 46 entre la Avenida Circunvalar y la carrera 1E.

Carrera 1 (Avenida Las Torres) entre la calle 45 (Avenida Murillo) y calle 46F.

Calle 45 (Avenida Murillo) entre la carrera 4 y Avenida Circunvalar.

Avenida Circunvalar entre calle 45 (Avenida Murillo) y calle 46.

Carrera 7 Sur entre calle 46 y 47.

Carrera 10A Sur entre calles 46 y 46C.

Carrera 12 Sur entre calles 46 y 46C.

Rutas que tendrán desvíos

Ruta A6-6 Ciudadela: Punto de transbordo (calle 45 con carrera 5B) - carrera 4 - calle 49 - carrera 1 sur - calle 47 - carrera 6 sur - calle 49- Av. Circunvalar - calle 51B - carrera 10 Sur - calle 49 - carrera 4- carrera 4B - calle 49E - carrera 7 - calle 49B - carrera 7 - calle 45 - Punto de transbordo (calle 45 con carrera 5B).

Ruta A2-1 Hipódromo: Carrera 1H - calle 45 - carrera 2E - calle 43 - carrera 2B - calle 41C - carrera 2 - calle 37C - Avenida Las Torres - AvenidaCircunvalar - carrera 35B - calle 30 - carrera 30 - calle 18 - carrera19 - calle 23 - carrera 26 - calle 24 - carrera 30 - calle 30 - calle19 - Avenida Circunvalar - Avenida Las Torrescalle 37C - carrera 1H.

Vías completamente cerradas por el partido

Vías en las que se prohíbe el tránsito de motos

De la calle 45 (Avenida Murillo), desde la carrera 2E hasta la Avenida Circunvalar.

De la Avenida Circunvalar desde la calle 45 (Avenida Murillo) hasta la calle 47 inclusive.

De la calle 47 desde la Avenida Circunvalar hasta la carrera 2E y

La carrera 2E desde la calle 47 hasta la calle 45 (Avenida Murillo) inclusive.

Punto de ascenso y descenso de pasajeros

Ante la peatonalización de varias de las vías alledañas al estadio, la alcaldía recomendó tomar la vía de servicio paralela a la avenida Circunvalar, en el costado norte, entre la Calle 46 y el megacolegio Germán Vargas Cantillo, en el sector Las Cayenas.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a respetar las medidas de seguridad, así como el alcalde Alejandro Char resaltó que se contará con cámaras de reconocimiento facial para evitar cualquier inconveniente en medio del partido de fútbol.