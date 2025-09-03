No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Colombia
Más Regiones

Liberaron a joven que fue secuestrado saliendo del colegio en Ocaña

El joven de 16 años fue secuestrado el pasado 20 de agosto. Hombres lo retuvieron en la vía que comunica a Ocaña con Río de Oro, Cesar.

Redacción Colombia
04 de septiembre de 2025 - 01:07 a. m.
Alias Cesar es señalado de participar en el homicidio de tres personas en el año 2019.
Alias Cesar es señalado de participar en el homicidio de tres personas en el año 2019.
Foto: Wikipedia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las autoridades confirmaron la liberación de Jonathan Santiago Urrea, un joven de 16 años, que el pasado 20 de agosto fue secuestrado por sujetos que lo abordaron luego de que salió de su colegio en Ocaña, Norte de Santander, cuando se dirigía hacia su vivienda en la vereda Venadillo, en la vía a Río de Oro, Cesar.

Lea: Joven patinadora fue asesinada durante robo en Cali; harán velatón

De acuerdo con las autoridades, el adolescente salió de la Institución Educativa Francisco Fernández de Contreras en su motocicleta hacia su casa, cuando los sujetos armados lo abordaron y lo obligaron a subir a un vehículo gris, lo que causó el rechazo de la comunidad.

Sigue a Cromos en WhatsApp

Ante lo ocurrido, las autoridades de la zona activaron un plan candado, que no dio resultados, aunque se conoció que el joven fue trasladado hacia la zona del Catatumbo, mientras que su moto fue incinerada y hallada en una vía que dirige al municipio de Convención.

Según indicó el secretario de Gobierno de Ocaña, Fredy Arengas, fue precisamente en el Catatumbo donde dejaron libre al joven. “Por fortuna, el joven Jonathan volvió a su casa, volvió a estar con su familia. Hablé con él y se encuentra bien. Nos manifiesta que se encuentra en buen estado de salud”.

Le puede interesar: Buscan a conductor que provocó accidente en el que murió pareja en Pereira

Por información del paradero del adolescente, la gobernación había ofrecido una recompensa de $100 millones. Sumado a esto, familiares y allegados realizaron velatones y una eucaristía para rogar por su regreso.

Las autoridades indicaron que continuarán las investigaciones para dar con el paradero de los responsables del secuestro del adolescente y para determinar si detrás del plagio estuvo involucrado alguno de los grupos armados que operan en la zona.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

liberación

adolescente

Ocaña

secuestrado

colegio

motocicleta

incinerada

río de Oro

Convención

Catatumbo

Noticias hoy

Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar