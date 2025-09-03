Liberaron a joven que fue secuestrado saliendo del colegio en Ocaña

Alias Cesar es señalado de participar en el homicidio de tres personas en el año 2019. Foto: Wikipedia

Las autoridades confirmaron la liberación de Jonathan Santiago Urrea, un joven de 16 años, que el pasado 20 de agosto fue secuestrado por sujetos que lo abordaron luego de que salió de su colegio en Ocaña, Norte de Santander, cuando se dirigía hacia su vivienda en la vereda Venadillo, en la vía a Río de Oro, Cesar.

De acuerdo con las autoridades, el adolescente salió de la Institución Educativa Francisco Fernández de Contreras en su motocicleta hacia su casa, cuando los sujetos armados lo abordaron y lo obligaron a subir a un vehículo gris, lo que causó el rechazo de la comunidad.

Ante lo ocurrido, las autoridades de la zona activaron un plan candado, que no dio resultados, aunque se conoció que el joven fue trasladado hacia la zona del Catatumbo, mientras que su moto fue incinerada y hallada en una vía que dirige al municipio de Convención.

El secretario de gobierno del municipio de Ocaña, Freddy Arengas, confirma la liberación del joven estudiante, Jonathan Santiago, de 17 años, quién había sido secuestrado el pasado 20 de agosto en esa región. #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/4ZEpIIh4vb — Soy Charles Niño ® (@charlessradio) September 3, 2025

Según indicó el secretario de Gobierno de Ocaña, Fredy Arengas, fue precisamente en el Catatumbo donde dejaron libre al joven. “Por fortuna, el joven Jonathan volvió a su casa, volvió a estar con su familia. Hablé con él y se encuentra bien. Nos manifiesta que se encuentra en buen estado de salud”.

Por información del paradero del adolescente, la gobernación había ofrecido una recompensa de $100 millones. Sumado a esto, familiares y allegados realizaron velatones y una eucaristía para rogar por su regreso.

Las autoridades indicaron que continuarán las investigaciones para dar con el paradero de los responsables del secuestro del adolescente y para determinar si detrás del plagio estuvo involucrado alguno de los grupos armados que operan en la zona.