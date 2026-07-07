Colombia vs. Suiza: declaran tarde cívica en Barranquilla por el partido

Imagen de referencia. El Fan Fest en Barranquilla se abrirá desde el mediodía. Foto: EFE - Bienvenido Velasco

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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció que en la ciudad se declaró la tarde cívica, debido al partido que tendrá la selección Colombia contra la de Suiza, por un cupo en los cuartos de final de la Copa del Mundo, y que está previsto para las 3:00 p.m.

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“Hoy, martes 7 de julio, Barranquilla vivirá una tarde cívica para que todos podamos reunirnos y animar a nuestra Selección Nacional en su partido contra Suiza! Disfrutemos de esta celebración futbolística con alegría, respeto y responsabilidad. ¡Vamos, Colombia!“, escribió en sus redes el alcalde.

El decreto, que se expidió en la mañana de este martes 7 de julio, establece la tarde cívica entre la 1:00 p.m. y las 6:00 p.m., por lo que se ordena a los servidores públicos prestar servicios en jornada continua desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

No obstante, de la medida se excluye a “los servidores públicos que prestan servicios de salud, atención de emergencias, seguridad y convivencia, prevención y atención de desastres, inspecciones de policía, comisarías de familia, centros de reclusión distritales y aquellos que, por necesidades del servicio, sean requeridos por sus superiores inmediatos para el cumplimiento de sus funciones”, indica el documento.

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Por el partido de fútbol, la Policía Metropolitana anunció que en el día se desplegarán 700 uniformados para garantizar el orden público, especialmente donde se presentan mayores concentraciones de hinchas a ver el encuentro deportivo.

¿Dónde ver el partido de Colombia en Barranquilla?

El Fan Fest en Barranquilla se encuentra en el Gran Malecón, donde estará prohibido el ingreso de alimentos y bebidas, así como de menores de edad. Las puertas estarán abiertas desde el mediodía. Allí se encuentran tres pantallas gigantes para ver el juego de eliminatorias del mundial.

Adicionalmente, en Puerto Colombia se instalará una pantalla gigante en la terraza del Muelle 1888, así como las autoridades regionales resaltaron que diferentes establecimientos comerciales también transmitirán el partido de fútbol.