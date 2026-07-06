Medellín condecora al equipo de rescatistas que apoyó labores humanitarias en La Guaira

Equipo de 21 bomberos y un ingeniero que envío Medellín para apoyar la atención a la emergencia tras el terremoto de La Guaira. Foto: Alcaldía de Medellín

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El grupo de 22 personas (un ingeniero y 21 bomberos) que salió de Medellín hacia Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los dos terremotos ocurridos el 24 de junio recibió la Medalla Alcaldía de Medellín en Categoría Oro, entregada por el alcalde Federico Gutiérrez. El equipo, especializado en atención de estructuras colapsadas, regresó a la ciudad el sábado 4 de julio, después de siete días de operaciones, y dos días más tarde recibió la condecoración.

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La misión fue coordinada por el DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres) y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín. El equipo trasladó más de cuatro toneladas de equipos técnicos para el monitoreo de estructuras y la búsqueda de personas, y trabajó articuladamente con el Cuerpo de Bomberos de Caracas, quienes asignaron las zonas de intervención.

Desde la madrugada del sábado 27 de junio, cuando el equipo llegó a La Guaira, los rescatistas atendieron más de seis frentes en el estado, especialmente en Caraballeda y Maiquetía, donde se registró el mayor número de víctimas y edificaciones derrumbadas.

Los bomberos de Medellín recuperaron cuatro cuerpos sin vida entre los escombros, apoyaron la búsqueda de mascotas y brindaron acompañamiento a familias afectadas por la tragedia. “Llegar allá y ver todo un barrio, toda una ciudad en el piso, algo que no se alcanza a percibir en los medios, es demasiado frustrante, pero le da a uno las ganas de de llegar a ayudar con todo lo que sabe”, relató Adriana Durango, bombera de la misión.

Durante la ceremonia de condecoración, el mandatario resaltó la reacción inmediata del equipo tras conocerse la magnitud de la tragedia: “desde el primer momento en que ocurrieron estos hechos tan tristes y tan lamentables en Venezuela, nosotros dijimos que la solidaridad no tiene fronteras. Nosotros tenemos un cuerpo de bomberos en Medellín muy capacitado y muy técnico. Inmediatamente hablamos con un grupo de ellos y planteamos que 22 personas del cuerpo oficial de bomberos de Medellín fueran a apoyar en labores de rescate”.

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Esta condecoración recibida por el equipo de bomberos es una de las máximas distinciones civiles que concede el Distrito de Medellín para honrar a las personas por su vocación de servicio, valentía o aportes significativos al desarrollo de la comunidad.

Finalmente, Gutiérrez también anunció que la ayuda a Venezuela no se limitará a esta primera misión, pues la ciudad mantiene abiertos los canales de donación de alimentos, medicinas y ropa, y evalúa el envío de personal técnico especializado en ingeniería para apoyar la evaluación de edificaciones que no colapsaron por completo tras los terremotos. “Una cosa es atender la emergencia y otra cosa es lo que viene para la comunidad de Venezuela”, recordó el mandatario.