El debate que abrió la contaminación del agua que llega a cientos de hogares en Santa Marta

Coliformes en el agua encendieron las alarmas de salud pública en Santa Marta. Foto: Essmar

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La controversia comenzó cuando habitantes de los barrios María Eugenia y El Pando denunciaron que el agua llegaba con alteraciones en su apariencia y que, presuntamente, estaba mezclándose con aguas residuales. Las quejas motivaron una intervención de la Personería Distrital, que solicitó declarar una emergencia sanitaria al considerar que existían riesgos para la salud pública y exigió respuestas inmediatas de las autoridades.

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Días después, la Secretaría de Salud Distrital confirmó que los resultados del Laboratorio Departamental de Salud Pública respaldaron parte de esas preocupaciones. Las pruebas detectaron presencia de coliformes en una muestra tomada en María Eugenia, razón por la cual la autoridad sanitaria concluyó que el agua correspondiente a ese punto de la red no es apta para el consumo humano.

Aunque los análisis practicados en El Pando descartaron la presencia de coliformes, las inspecciones continúan debido a las denuncias de la comunidad y a la necesidad de establecer si existen otros sectores comprometidos.

Salud ordena acciones urgentes

Tras confirmar la contaminación microbiológica, la Secretaría de Salud notificó formalmente a la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR), encargada de prestar el servicio, y le ordenó implementar de inmediato un plan de contingencia que garantice agua segura para los habitantes afectados.

La entidad también exigió un plan de mejoramiento con medidas correctivas urgentes para eliminar el riesgo sanitario y prevenir nuevos episodios de contaminación.

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Según la autoridad sanitaria, el hallazgo fue identificado durante los procesos oficiales de vigilancia de la calidad del agua, lo que permitió activar los protocolos de respuesta antes de que se presentara un evento de mayor impacto sobre la salud pública.

ESSMAR busca el origen de la contaminación

Mientras las autoridades sanitarias concentran sus esfuerzos en proteger a la población, ESSMAR mantiene una investigación técnica para establecer cómo ingresaron los contaminantes al sistema de distribución.

La empresa informó que desarrolla inspecciones permanentes mediante apiques exploratorios, monitoreo hidráulico, toma de muestras fisicoquímicas y microbiológicas, además de revisiones sobre posibles conexiones irregulares.

Precisamente, una de las principales hipótesis apunta a instalaciones ilegales o anomalías en la infraestructura que habrían comprometido la calidad del agua distribuida en algunos sectores. Sin embargo, la entidad aclaró que todavía no existe una conclusión definitiva sobre el origen de la contaminación y que las investigaciones continúan.

La solución pasa por reemplazar las redes

Más allá de la contingencia inmediata, la empresa reconoció que la respuesta de fondo exige intervenir una infraestructura que presenta un avanzado deterioro.

Por ello, anunció un proyecto para reemplazar las redes de acueducto y alcantarillado en María Eugenia y El Pando, una obra que busca eliminar las condiciones que hoy mantienen bajo investigación el sistema de distribución.

Mientras esa intervención se materializa, ESSMAR continúa abasteciendo a la comunidad mediante carrotanques y participa en mesas de trabajo con la Personería, la Secretaría de Salud y representantes de los barrios afectados.

Un problema que trasciende los dos barrios

El episodio vuelve a abrir un debate que supera la coyuntura y alcanza una dimensión nacional: el estado de las redes de acueducto en ciudades donde la infraestructura envejecida aumenta la vulnerabilidad frente a episodios de contaminación.

En Santa Marta, la confirmación de coliformes en una muestra de agua convirtió una denuncia ciudadana en un asunto de salud pública. Ahora, las autoridades deberán demostrar que las medidas anunciadas son suficientes para recuperar la confianza de una comunidad que exige respuestas definitivas y garantías de que el agua que llega a sus hogares no representa un riesgo para su salud.