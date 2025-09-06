No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Barranquilla

Comerciantes proponen que la rumba en Barranquilla se extienda hasta las 6:00 a.m.

El gremio de bares y negocios nocturnos proponen la extensión del horario como plan piloto hasta carnavales.

Redacción Colombia
06 de septiembre de 2025 - 06:21 p. m.
Imagen de referencia. La propuesta del gremio la argumentan con beneficios económicos para el sector, pero genera debate por los retos de seguridad y convivencia.
Imagen de referencia. La propuesta del gremio la argumentan con beneficios económicos para el sector, pero genera debate por los retos de seguridad y convivencia.
Foto: Pexels
La Asociación de Bares y Negocios Nocturnos de Barranquilla planteó a la Alcaldía y a la Policía ampliar el horario de funcionamiento de bares y discotecas hasta las 6:00 a.m. los fines de semana, como un plan piloto hasta la temporada de carnavales.

El gremio asegura que esto permitiría dinamizar la economía nocturna argumentando que es una ciudad en donde la rumba suele comenzar tarde y los cierres actuales, que son antes de las 3:00 a.m., limitan el potencial de ingresos. Según Henry Hernández, director de la agremiación, “Barranquilla tiene un efecto raro, en el sentido de que la gente sale a rumbear muy tarde… Cuando todos quieren arrancar a prender, pues ya se tienen que ir”.

Según las cifras que plantean en su propuesta, la extensión del horario podría aumentar en hasta un 30% las ganancias del sector, lo que representaría un ingreso adicional de entre 5 y 10 millones de pesos por establecimiento.

Además, indicaron que eventos recientes como la victoria de la Selección Colombia pudo tener un mayor impacto económico si los establecimientos hubiesen operado hasta más tarde.

El gremio resalta que una ampliación generaría más empleo, impulsaría el turismo y tendría más ingreso el comercio local. Sin embargo, horarios extendidos en otras ciudades han evidenciado riesgos como ruido excesivo, aumento de sustancias psicoactivas, problemáticas mayores de seguridad y de convivencia.

Esta propuesta aún no ha sido discutida en mesas de trabajo, ni la Alcaldía se ha pronunciado sobre esto. Pero en otros años en un marco de reactivación económica, la ciudad tuvo autorizaciones hasta las 4:00 a.m. en 2019 y hasta las 3:00 a.m. en 2021, que es el horario que se mantiene.

Guillermo Acosta(76398)Hace 5 minutos
Además de la relación inescindible de alcohol y violencia, en una ciudad que no aguanta más inseguridad e incultura ciudadana
Guillermo Acosta(76398)Hace 9 minutos
Serie una desgracia. El ruido llevaría al desespero a los vecinos. Invaden el espacio público, su ruido es descomunal, invaden terrazas y andenes, después de sus cierres lo único que queda es basura y accidentes. Son una actividad sin responsabilidad social

 

