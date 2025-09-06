Estos son los cierres viales que habrá por la Maratón Medellín este domingo

Imagen de referencia. Habrá tres categorías en la Maratón Medellín: 10K, 21K y 42K. Foto: Media Maratón de Medellín 2025

Este domingo 7 de septiembre se llevará a cabo la Maratón Medellín. Por este evento deportivo habrá cierres viales y medidas especiales en la movilidad de la ciudad para el buen desarrollo de la actividad.

Aunque la jornada principal es el domingo, los cierres viales iniciaron el viernes 4 de septiembre para el montaje del evento. Estos cierres se extenderán hasta el domingo a las 10:00 p.m. por el desmontaje de la carrera 62 entre calles 41 y 43 y la carrera 58 ambas calzadas entre calles 42 y 43.

Y según los recorridos de las categorías los cierres del domingo irán desde las 4:00 a.m. hasta mediodía. Así estarán distribuidos:

10K: entre el Parque de los Pies Descalzos y la Universidad Eafit, de 8:30 a.m. a 11:00 a. m.

21K (media maratón): entre Parques del Río y el puente de la 4 Sur, con dos modalidades: bicicleta de mano de 5:20 a. m. a 8:10 a. m. y atletismo de 5:20 a.m. a 9:30 a. m.

42K (maratón completa): de 5:30 a. m. a 11:30 a. m., desde Parques del Río hasta la calle 18C Sur, en límites con Envigado.

Por otra parte, la jornada también generará afectaciones en el transporte público, en la entrada al Teatro Metropolitano, Plaza Mayor y las zonas ZER cercanas al Edificio Inteligente. La ciclovía de la avenida El Poblado estará suspendida. Y para garantizar la movilidad habrá acompañamiento de 93 agentes de tránsito.

La Secretaría de Movilidad hizo un llamado a seguir las instrucciones de los agentes de tránsito, a planificar los viajes con anticipación, a respetar las señales de tránsito y a consultar en tiempo real las actualizaciones en las vías en los canales oficiales y en los paneles de mensajería ubicados en los principales corredores.