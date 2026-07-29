¿Cómo avanzan las obras del despacho presidencial de De la Espriella en Barranquilla?

Imagen de referencia. Batallón Paraíso, futura sede presidencial de De la Espriella en Barranquilla, registraría un 80 % de avance en sus adecuaciones. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Las labores de adecuación en el Batallón Paraíso de Barranquilla, instalación militar perteneciente a la Segunda Brigada del Ejército Nacional, avanzan con miras a estar listas antes de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto de 2026. El complejo será utilizado como sede del despacho del presidente electo, Abelardo de la Espriella, durante su permanencia en la capital del Atlántico.

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El inmueble ha sido objeto de una remodelación que abarca distintas zonas del predio. Entre las intervenciones se destacan modificaciones en las entradas y en los espacios al aire libre, así como la habilitación de una vía peatonal rodeada de vegetación que conducirá hasta el ingreso principal de la edificación. Dentro de los trabajos también figura la instalación de subestaciones eléctricas, las cuales habrían sido suministradas por Air-e, empresa prestadora del servicio de energía en la región.

Más de 400 trabajadores estarían dedicados a las adecuaciones, con turnos que se extienden hasta cerca de las 11 de la noche. Actualmente, las intervenciones registrarían un avance cercano al 80 %. Para poder ejecutar las obras al interior del complejo militar, algunos funcionarios de la brigada que cumplían allí sus labores ordinarias tuvieron que ser reasignados de manera provisional.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, ha realizado inspecciones directas a las obras con el propósito de verificar el cronograma de ejecución y las condiciones logísticas del espacio.

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“Nos hemos comprometido a apoyar a la Presidencia de la República en la construcción de la sede de nuestro presidente Abelardo de la Espriella, para que pueda tener dónde despachar aquí, en nuestra ciudad de Barranquilla. Creo que lo que nosotros debemos hacer es tener todos los espacios listos, disponibles, tecnológicamente bien dotados y con todas las facilidades y comodidades que una Presidencia necesita para que pueda despachar desde nuestra ciudad”, manifestó Verano.

Hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial detallado que revele el monto total de la inversión ni el origen específico de los recursos utilizados para las adecuaciones, situación que ha abierto un debate político sobre la financiación del proyecto. Sin embargo, el gobernador Verano declaró que la administración departamental no ha destinado recursos propios a las obras.

“Nosotros no hemos invertido, pero sí hemos coordinado una serie de procesos de apoyos que han dado algunos privados”, afirmó el mandatario. Distintos empresarios de la ciudad se han sumado con donaciones de materiales, entre ellos vidrios, jardines y pisos.