Alejandro Eder dio detalles de los planes de seguridad para el día de la posesión en Cali

Ofrecieron una recompensa de hasta $500 millones por información para prevenir cualquier amenaza, atentado o alteración del orden público. Foto: Alcaldía de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mientras que en el Congreso se definen las proposiciones que piden que la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella se permita en Cali, en la capital vallecaucana las autoridades locales se reunieron para definir las acciones de seguridad para el día de la posesión.

Lea: Capturaron al hombre que apuñaló a su expareja en Cali

Este martes 28 de julio, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se reunieron con comandantes de Policía y otras autoridades locales para definir las acciones concretas para garantizar la seguridad en la ciudad para el día de la posesión.

“Nosotros como lo venimos haciendo estos dos años, respetaremos el derecho de la ciudadanía a cualquier manifestación pacífica dentro del marco de la ley, pero nuestra tolerancia con el vandalismo, con la violencia, con los bloqueos será cero. Ya estamos tomando las medidas con la Policía y con el Ejército para asegurar que Cali sea un ejemplo de ciudad y de convivencia”, indicó el alcalde Eder.

Las medidas para la posesión

Dentro de las acciones, se anunció que desde ya se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacer el seguimiento a los preparativos de la posesión y coordinar los dispositivos de seguridad.

Le puede interesar: Cerrado completamente el paso por la vía La Línea en Cajamarca; hay protestas

Sumando a esto, se ofreció una recompensa COP de 500 millones a quienes den información que permita prevenir cualquier amenaza, atentado o alteración del orden público, incluyendo el uso de armas, drones o vehículos sospechosos.

“También seguiremos coordinados y en contacto permanente entre las autoridades regionales y nacionales para garantizar que todo ocurra en paz (...) A los caleños y las caleñas los invito a que nos sintamos orgullosos de este momento. Es un verdadero honor para nuestra ciudad que nuestro presidente esté aquí”, agregó el alcalde.

Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que la posesión se realizará en el Arena USC, auditorio principal de la Universidad Santiago de Cali, que tiene capacidad para 2.800 personas, así como añadió que “definimos Corredores Seguros en Cali, Palmira, Jamundí, Candelaria, Florida y el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón; reforzaremos con la Tercera División del Ejército y la Policía las entradas y salidas de la ciudad; con la Fuerza Aérea se restringirá el vuelo de drones en Cali y municipios vecinos”.

Finalmente, Carlos Andrés Pérez Galindo, rector de la Universidad de Santiago de Cali, expresó su alegría por la elección del espacio. “Para la universidad, en este marco de transformación, significa una contribución muy importante a todo lo que se viene dando y contribución a este nuevo gobierno”.

Además, resaltó que en 2025 el teatro fue considerado el tercero más importante de Latinoamérica por las condiciones de sus instalaciones. Cuenta con dos niveles y está cerca de la calle Quinta, así como del batallón en la ciudad.