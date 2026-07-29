Un hombre fue condenado a 50 años de cárcel por el feminicidio de su mamá y su abuela

Imagen de referencia. María Ilía Méndez Yonda, de 82 años, murió antes de recibir atención médica tras recibir cinco puñaladas. Su hija, Yolanda Rodríguez Méndez, de 55 años, permaneció internada cerca de dos meses en el hospital. Foto: EFE - Adan González

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Un juez de conocimiento confirmó la sentencia contra Duván Esteban Ruiz Rodríguez, de 28 años, quien deberá cumplir 50 años de prisión tras ser hallado culpable del asesinato de su madre y de su abuela en el municipio de Girardota, Antioquia. La decisión se conoció este martes 28 de julio y estableció que las víctimas habían sido sometidas a una prolongada situación de violencia dentro del hogar por parte del hoy sentenciado.

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Los crímenes por los que fue condenado ocurrieron en la madrugada del 5 de febrero de 2023, al interior de una casa del conjunto residencial Altos del Progreso, en el barrio Santa Ana. Según lo probado en el juicio por la Fiscalía General de la Nación, el hombre entró a la vivienda que compartía con las dos mujeres y empezó por atacar a su abuela, María Ilía Méndez Yonda, de 82 años.

La adulta mayor recibió cinco puñaladas mientras descansaba en su habitación y, aunque fue trasladada al Hospital San Rafael, murió antes de ser atendida por los médicos.

Después, Ruiz arremetió contra su madre, Yolanda Rodríguez Méndez, de 55 años, propinándole múltiples golpes con un elemento contundente en el cráneo y en los brazos. La mujer fue llevada al Hospital San Vicente Fundación, en Medellín, donde permaneció internada durante aproximadamente dos meses. Finalmente, pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a los traumatismos en la cabeza.

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Ruiz intentó huir de las autoridades, pero uniformados de la Policía lo encontraron oculto en una fundación cercana al lugar de los hechos. En el momento de la captura, el hombre presentaba manchas de sangre en sus prendas y una lesión en su mano izquierda. Según las autoridades, el procesado tendría antecedentes de atención psiquiátrica.

En el desarrollo del juicio, la Fiscalía probó que tanto María Ilía como Yolanda habían soportado agresiones constantes por parte de su nieto e hijo antes del asesinato. El juez declaró a Ruiz penalmente responsable del delito de feminicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, y le impuso una condena de 50 años de cárcel.