¿Cómo se movió el tablero político en el Atlántico?

Con el 98.4 % de mesas informadas el departamento del Atlántico se acumulan 1.074.499 votos, un 8,9 % más que hace 4 años (981.961 votos). El Atlántico escogió a sus 7 representantes a la Cámara, en una dura disputa entre las estructuras políticas tradicionales que hoy ostentan el poder local y los nuevos liderazgos políticos que tenían como bandera “la agenda del cambio” del gobierno nacional.

En 2022, el partido Cambio Radical logró obtener el 33 % de los votos alcanzando las mismas tres curules que hoy logra con 327. 330 sufragios, es decir 18.000 más que en 2022.

Los liderazgos que representarán a esta colectividad son: Samir Radi Chemas, un ingeniero industrial de la Universidad del Norte que ha desarrollado su carrera entre el sector empresarial. Fue concejal de Barranquilla y presidente del Concejo Distrital en 2021; Estefanel Gutiérrez Pérez, abogado, que también se desempeñó como cabildante de Barranquilla por el mismo partido y finalmente Welfran Mendoza quien viene de la Asamblea Departamental.

Por su parte, el Pacto Histórico obtuvo una curul más, con 269.814 votos, 126.035 más que en 2022. Esta colectividad contará con Jaime Santamaría y Andrea Vargas como los dos nuevos liderazgos del progresismo en el departamento. Jaime Santamaría es filósofo y profesor universitario, fue candidato a la Alcaldía de Puerto Colombia; por su parte Andrea Vargas es abogada de la Universidad del Atlántico, fue candidata al Consejo Distrital y Secretaria General del movimiento Colombia Humana

Y para cerrar, el partido Liberal conserva los dos escaños que había obtenido en 2022, esta vez obtuvo 196.117 votos, 2736 menos que hace cuatro años.

Por un lado, tienen a la única representante que se reelegiría Jezmi Barraza, administradora de empresas y diseñadora gráfica, en el Congreso ha tenido protagonismo en debates presupuestales: presidió la Comisión Cuarta en el periodo 2022-2023 y fue ponente del Presupuesto General de la Nación de 2022.

La segunda curul sería para César Antonio Barrera Vergara, conocido como “el Profe Barrera”, Durante la campaña contó con el respaldo de la saliente senadora Claudia Pérez y fue fórmula de Yessid Pulgar.

El panorama anterior deja por fuera al Partido Conservador, que contaba con una curul, esto a pesar de haber obtenido más de 84 mil votos.

Lo ocurrido el domingo 8 de marzo, confirma que los partidos tradicionales siguen teniendo mucho capital electoral. No obstante, el aumento significativo del Pacto Histórico y la redistribución de las curules muestran que el electorado está ampliando y diversificando sus decisiones.

El Atlántico tendrá una representación legislativa de varios de los sectores políticos, lo que podría determinar alianzas estratégicas o pugnas claras al interior de la misma bancada, ya que, por un lado los liderazgos del Pacto Histórico intentarán promover las reformas sociales en salud, educación, justicia climática y derechos laborales del gobierno nacional y por otro lado, los partidos Cambio Radical y Liberal representando a la casa Char y Pulgar respectivamente,intentarán impulsar proyectos de infraestructura para el departamento.

Finalmente, como perdedores quedan el influencer Felipe Saruma, Cesar Lourduy, Armando Zabarain y Jose David Name, quienes quedaron por fuera del Congreso de la República a pesar de haber tenido importantes apoyos políticos.