Ataque armado en Cartago dejó dos muertos; una de las víctimas es funcionaria del Concejo

El hecho ocurrió en un establecimiento comercial, donde murieron dos personas y otras dos resultaron heridas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un ataque armado ocurrido en la noche del sábado 8 de marzo en el barrio El Prado, en Cartago, al norte del Valle del Cauca, dejó dos personas muertas y dos más heridas. El hecho, registrado en medio de la celebración del Día Internacional de la Mujer, es investigado por las autoridades para establecer sus responsables y los móviles del crimen.

Entre las víctimas mortales se encuentra Yésica Alejandra Palacios García, secretaria de actas del Concejo Municipal de Cartago. La mujer fue atacada a disparos mientras se encontraba en un establecimiento comercial ubicado en la carrera 5 con calle 18, en la avenida del Río. En el mismo hecho también murió Diego Mauricio Marlés Ramírez, quien había trabajado anteriormente en la Subsecretaría de Deportes del municipio.

Lea: Estabilizar las playas en el Atlántico es una de las claves para asegurar el turismo

Según el reporte preliminar de la Policía, varias personas se encontraban reunidas en el lugar cuando sujetos armados ingresaron y dispararon. Los atacantes huyeron del sitio tras el ataque.

Investigación en curso

Tras el ataque, las dos personas que resultaron heridas fueron trasladadas a centros asistenciales del municipio, donde permanecen bajo atención médica. Al lugar llegaron unidades de la seccional de Investigación Criminal (SIJIN), para realizar la inspección técnica a los cuerpos y recopilar elementos de prueba para avanzar en la investigación del caso.

Le puede interesar: Persecución en Cali tras robo de carro dejó cinco heridos y un capturado

Concejo de Cartago lamentó la muerte

Tras conocerse el crimen, el Concejo Municipal de Cartago lamentó la muerte de la funcionaria y destacó su trayectoria en la corporación. “Yesica fue mucho más que una funcionaria ejemplar; fue una mujer trabajadora, inteligente y comprometida con el servicio público”, señaló la entidad.

Además, el alcalde de Cartago, Juan David Piedrahita, rechazó el crimen y pidió avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Lamentamos profundamente lo ocurrido la noche anterior donde pierde la vida una funcionaria del Concejo Municipal.



Exigimos a las autoridades competentes esclarecer estos hechos y restablecer la seguridad en la ciudad. — Juan David Piedrahíta (@Juan_David_PL) March 9, 2026

El doble homicidio ocurre en medio de recientes hechos violentos registrados en el municipio, como la masacre de tres personas en el barrio San Joaquín, caso que generó preocupación entre las autoridades y comunidad por el aumento de homicidios en el norte del Valle del Cauca.