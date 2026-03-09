Cursos gratuitos TIC en Cali: estos son los programas y cómo inscribirse

La Alcaldía abrió nueva convocatoria de cursos TIC con programas en inteligencia artificial, ofimática, emprendimiento y herramientas digitales. Foto: Suma Social

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Alcaldía de Cali abrió una nueva convocatoria de cursos gratuitos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para personas mayores de 12 años, en programas en inteligencia artificial, ofimática, diseño digital y robótica. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de marzo de 2026 y las clases comenzarán el próximo 6 de abril.

La iniciativa es liderada por el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC) y hace parte del segundo ciclo de formación TIC del año, con el que se busca fortalecer las habilidades digitales de los caleños y caleñas para el estudio, el empleo y el emprendimiento.

Qué cursos se dictan

En esta convocatoria se ofrecerán 20 cursos gratuitos, divididos entre modalidad virtual y presencial. En los programas virtuales se incluyen formaciones orientadas a las herramientas digitales más utilizadas en el entorno académico y laboral, como el manejo de Excel y Word, trabajo colaborativo en línea, diseño gráfico para redes sociales y producción básica en vídeo.

Lea: Así quedó la Cámara de Representantes por Antioquia; solo cuatro lograron repetir curul

También se abordarán temas de innovación y tecnología emergente como introducción a la inteligencia artificial, seguridad digital y energía renovable aplicada a entornos cotidianos, además de contenidos enfocados en emprendimientos y uso estratégico de herramientas digitales.

Por su parte, los cursos presenciales se desarrollarán en los Laboratorios de Innovación Digital (LID) y en los Puntos de Apropiación Digital (PAD) ubicados en diferentes sectores de la ciudad. Allí los participantes podrán acceder a formaciones y talleres especializados en robótica sin electrónica, seguridad digital y uso de WhatsApp Business.

Cómo inscribirse

Los interesados deben ingresar al portal oficial de la Alcaldía de Cali, seleccionar el curso de su preferencia y completar el formulario de inscripción. Además, los cupos son limitados y las inscripciones estarán habilitadas únicamente hasta el próximo 22 de marzo, por lo que se recomienda a los interesados realizar el proceso con anticipación para asegurar un lugar en esta nueva jornada de formación.

Le puede interesar: En Norte de Santander transforman el departamento con infraestructura para el desarrollo

El director de DATIC, Alexander Mondragón Valencia destacó el interés que han tenido estos programas en la ciudad. “Desde la Alcaldía abrimos las puertas al futuro con estas capacitaciones, que buscan empoderar a los ciudadanos digitales y brindarles herramientas para competir y emprender en la era tecnológica”.

Según la administración municipal, en el primer ciclo del año más de 1.800 caleños se inscribieron en estos cursos, lo que refleja el creciente interés por fortalecer las competencias digitales.