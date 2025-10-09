Conductor de Indriver resultó herido tras oponerse a un atraco en Puerto Colombia

Imagen de referencia. El conductor puso resistencia al robo de sus pertenencias y de su vehículo y fue atacado por los delincuentes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un conductor de la plataforma Indriver recibió un impacto de bala tras oponerse a un atraco en la noche del miércoles 8 de octubre en Puerto Colombia, Atlántico.

Según la información preliminar, la víctima, identificada como Oscar Plata Rueda, de 26 años, aceptó un servicio en la Vía Cordialidad frente al Sao Macarena, con destino a Puerto Colombia, específicamente en el faro o Ventana de los Sueños.

El servicio fue solicitado por tres mujeres, y según la información de las autoridades, cuando llegaron al destino y bajaron del vehículo, tres delincuentes lo abordaron exigiéndole sus pertenencias y que les entregara el vehículo, una camioneta Renault Duster.

Sin embargo, el conductor se opuso y en medio del forcejeo, uno de los delincuentes sacó un arma de fuego y le disparó en el cuello al conductor. El hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica y se desconoce su estado de salud.

Los sujetos huyeron del lugar, pero posteriormente una de las patrullas del cuadrante de la Policía logró la captura de dos de ellos. Uno fue identificado como Fabián Sarmiento Durán, de 18 años y con dos antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego y por hurto. Y el otro es un menor de edad, de 17 años, con un antecedente judicial por hurto en 2023. Ambos serán judicializados por lesiones personales y hurto calificado agravado.

Un hecho similar ocurrió el jueves 2 de octubre, en el que un conductor de Indriver fue asesinado en el barrio La Esmeralda de Barranquilla cuando se disponía a prestar un servicio. Sujetos que se movilizaban en moto le dispararon repetidamente ocasionándole la muerte a Ricardo Bolívar Marriaga, de 24 años. Las autoridades investigan los motivos del ataque sicarial.