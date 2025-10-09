El impasse del reguetonero cubano Almighty en Medellín

Almighty fue trasladado a la estación de policía de El Poblado. Vecinos señalaron que estaría bajo efectos de estupefacientes. Foto: Facebook de Almighty

En la mañana de este jueves 9 de octubre circuló un video en el que se ve como por lo menos cuatro policías intentaban controlar al reconocido músico de reguetón y trap Almighty, cuyo nombre es Alejandro Mosqueda Paz, en el platón de una patrulla de la Policía. Aunque en un primer momento se dijo que había sido capturado por una presunta agresión, las autoridades señalaron que atendieron otro tipo de emergencia.

Primeras versiones señalaban que el artista no solo habría agredido a un domiciliario de una charcutería, que se habría demorado con su pedido, sino que además se habría enfrentado con otras personas en el local, por lo que la comunidad habría llamado a las autoridades, pero, según indicó la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá a este medio, no se capturó al artista cubano, sino que se le prestó asistencia.

Al parecer, el músico de 30 años habría presentado convulsiones, por lo que se solicitó una ambulancia que no apareció rápidamente al lugar, por lo que los uniformados, “al no llegar, lo llevaron en vehículo al centro asistencial”.

Esta versión fue corroborada por el equipo de prensa del artista a medios locales, a los que señaló que el artista no estaba bajo los efectos de ninguna droga y, tras ser estabilizado, regreso a su vivienda en el barrio Castropol.

De igual forma, el artista publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró que mañana se presentará en Orlando y una historia en el que aparecía una foto en la que ya se evidencia que ya se encontraba dentro de un avión.

Almighty nació en La Habana, pero creció en Puerto Rico. Se hizo reconocido en 2016 por canciones como Vacío y por hacer colaboraciones con artistas como Ozuna, Anuel AA, Wisin y Farruko. En 2019, anunció que se dedicaría a la evangelización y a la música religiosa. Pese a ello, no ha estado exento de escándalos, pues en 2021 fue internado en una clínica psiquiátrica.

A la par, ese mismo año fue capturado en Miami por posesión de cocaína y resistir a un oficial, mientras que en 2024 fue visto pidiendo comida en las calles de los Ángeles y en Santiago de Chile. Este año se habría radicado en Medellín.