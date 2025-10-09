Logo El Espectador



Hombre apuntaba a vecinos con una escopeta en Girón: fue capturado

El hombre fue capturado por los delitos de tráfico, fabricación y porte de arma de fuego.

Redacción Colombia
09 de octubre de 2025 - 09:50 p. m.
Gustavo Porras Pinilla, de 48 años, fue trasladado a la Estación de Policía de Girón y será judicializado en la URI de Bucaramanga.

Foto: Archivo Particular
En el barrio Aldea Alta, de Girón, Santander, un hombre quedó grabado cuando desde la ventana de un segundo piso amenazaba a sus vecinos con un arma de fuego. El hecho que generó temor en la comunidad ocurrió el pasado martes 7 de octubre.

En un corto video se ve al hombre sin camisa discutiendo con una persona que no se registra, posteriormente apunta hacia abajo con el arma y grita: “no me toree, no me toree”, baja el arma y sigue discutiendo.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que la comunidad hizo el reporte a las autoridades sobre el comportamiento del hombre identificado como Gustavo Porras Pinilla, de 48 años.

“Gracias a la oportuna información de los ciudadanos, se logró la captura de un hombre que estaba generando zozobra entre los habitantes del sector. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho que altere la tranquilidad y seguridad de sus barrios”, expresó el comandante de la Policía Metropolitana, William Quintero.

Según las autoridades, la esposa del hombre permitió el ingreso voluntario de los policías que llegaron a la vivienda y encontraron el arma, una escopeta marca Winchester calibre 41g con un cartucho.

El hombre, que no registró antecedentes judiciales, fue capturado y trasladado a la Policía de Girón y es acusado por los delitos de tráfico, fabricación y porte de arma de fugo.

