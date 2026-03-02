Publicidad

Confirmaron hallazgo de cuerpos de hermanas de 14 y 17 años desaparecidas en Barranquilla

Las jóvenes habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado 17 de febrero. Fueron halladas en Malambo.

Redacción Colombia
03 de marzo de 2026 - 01:59 a. m.
Imagen de referencia. El hallazgo de los cuerpos fue hecho el 28 de febrero en Malambo.
Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO
Las autoridades confirmaron que los dos cuerpos enterrados que fueron encontrados en una zona enmontada del municipio de Malambo, en Atlántico, son los de las dos hermanas de 14 y 17 años, que el pasado 17 de febrero habían sido reportadas como desaparecidas en Barranquilla.

Según indicaron los familiares a las autoridades, las dos adolescentes desaparecieron luego de que salieron de su casa a una fiesta en la última noche del Carnaval de Barranquilla.

“Ellas ya estaban acostadas y una de ellas empezó a decirle a la otra que fueran a Malambo a salir con su parche. La menor empezó a decir que no quería ir, por lo que la otra empezó a hostigarla, a prácticamente obligarla”, dijo a El Heraldo Wendy Hernández, hermana de las jóvenes.

Posteriormente, las adolescentes habrían comenzado a pelear con su abuela, quien les pidió que se llevaran el celular. “Ellas se fueron, mi abuela las correteó hasta la esquina, pero se fueron. Siempre tenían comunicación con nosotras, pero ese día no”, añadió Hernández.

Los cuerpos fueron encontrados el pasado 28 de febrero en un lote en barrio Maranatha. El hallazgo fue hecho por las autoridades luego de que vecinos informaron que había malos olores en el lugar, que presumían eran de un animal, pero que se confirmó que había dos personas enterradas.

La identificación de los cuerpos, según indicó Wendy a medios locales, se dio por un tatuaje que las jóvenes tenían. Pero por el estado de descomposición del cuerpo de la mayor, se tuvieron que realizar las pruebas de ADN para verificar su identidad.

Tras confirmarse la identidad de los cuerpos este lunes 2 de marzo, las familias de las jóvenes exigieron a las autoridades investigar los hechos detrás del asesinato de las hermanas, debido a que días antes les hicieron llamadas en las que les hacían exigencias económicas por su liberación. Sumado a esto, les enviaron fotos y videos en los que le apuntaban con un arma a la hermana menor y les pedían cinco millones de pesos.

Dentro de las pistas que siguen las autoridades está una versión que indica que las jóvenes asistieron a una fiesta en la que había integrantes de Los Costeños, quienes habrían acusado a una de las adolescentes de ser delatora.

En lo que va corrido del año han sido asesinadas 18 mujeres en el Atlántico, según señalaron las autoridades.

Por Redacción Colombia

