Lo que se sabe de los drones en Hidroituango: apareció video y Ejército negó alerta

La rueda de prensa de este lunes era para hablar de los avances y el destino de los recursos de la hidroeléctrica. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras el anuncio de la cancelación de la rueda de prensa que se tenía prevista para la mañana de este lunes 2 de marzo en la central hidroeléctrica de Hidroituango, por la presencia de drones de gran tamaño y desconocidos, se han conocido nuevos detalles de lo que ocurrió dentro del lugar, así como se han dado versiones encontradas entre las autoridades.

Lea: Feminicidio en Sucre: reconocida maestra habría sido asesinada por su pareja en Colosó

En la noche del pasado domingo, la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia cancelaron una rueda de prensa prevista en Hidroituango para este lunes alegando que: “las recomendaciones del Ejército Nacional son que el viaje se aplace ante la presencia detectada de sobrevuelos de drones no autorizados de gran tamaño que pertenecerían al frente 36 de las Farc, que delinque en la zona”.

Sumado a esto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hablaron esta mañana en varios medios de reuniones que tuvieron con las autoridades locales y el riesgo que se detectó en la zona exacta donde se tenía organizada la rueda de prensa.

Pero, horas más tarde, el comandante del Ejército Nacional de Colombia, Royer Gómez, señaló que desde la institución no se emitió ninguna alerta, ni verbal ni escrita, sobre un plan concreto para atentar contra los mandatarios o la infraestructura del proyecto.

Le puede interesar: Cancelaron visita de Fico Gutiérrez y Julián Rendón a Hidroituango por presencia de drones

“Es una realidad que el GAOR estructura 36, como nos pasa con el 18, con el 33 y el 37, que también delinquen en esa área, tienen la capacidad de cometer acciones terroristas mediante el lanzamiento de explosivos con drones (...). Nosotros desconocemos la razón por la cual toman la decisión de suspender la visita y de no llevarla a cabo”, dijo el uniformado.

Finalmente, Gómez resaltó que el Ejército cuenta con la capacidad de detección e inhibición de drones y operaciones terrestres para evitar que se ponga en riesgo la operación de la central.

La versión de Fico Gutiérrez

En rueda de prensa, el alcalde de Medellín aseguró que en los últimos días los funcionarios de la hidroeléctrica han sido víctimas de amenazas y extorsiones, que han terminado en los ataques a estructuras de EMP, como los que se han visto en los últimos meses en Medellín.

Adicionalmente, el mandatario aseguró que los miembros de las disidencias de las Farc han logrado entrar en el sistema de la hidroeléctrica, ya que les han enviado videos de los sujetos dentro de la casa de máquinas, lo que ha aumentado la preocupación.

De igual forma, hizo un llamado al Gobierno Nacional ante la necesidad de reforzar la seguridad ante la presencia de los grupos armados en el nordeste de Antioquia. “Por cuenta de este gobierno se crecieron los bandidos que delinquen allí bajo el mando de alias Calarcá, el Frente 36, que hoy tiene una supremacía y una capacidad dotacional, incluso, superior a la de la Fuerza Pública”, añadió Gutiérrez.

La rueda de prensa

De acuerdo con la gobernación y la alcaldía, la rueda de prensa se había programado para revisar el avance del 95% del proyecto, la instalación de cuatro turbinas y presentar la creación del Fondo Horizontes, que contará con recursos de la hidroeléctrica para financiar proyectos como el Gran Ferrocarril de Antioquia y el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Antioquia.

Al encuentro habían citado a más de 100 periodistas que cubren la fuente en la región.